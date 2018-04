Málo času, surovin i hrnců. Víme, jak přesto skvěle uvaříte

Pokud máte minimum nádobí, surovin i času (a možná také zkušeností a peněz), přesto můžete vytvořit ve výsledku dobré jídlo. A nepůjde o žádný styl Babica či Hruška. Své zkušenosti vám zprostředkují tři odborníci, navíc někteří z nich se s podobným problémem (vyjma nedostatku zkušeností) potýkají také.

Michal Nikodém přiznává, že má doma opravdu miniaturní kuchyň, kde pracovní plocha tvoří asi 40 cm, což se dá srovnat s miniaturní kuchyňkou ve studentské garsonce. Nejnutnější vybavení pojme jeden šuplík a skříňka. Podle autorky kuchařek Jany Florentýny Zatloukalové si rozhodně nemá smysl říkat, že nemůžete vařit, protože nemáte mixér, pekárnu na chleba nebo odšťavňovač.



„Ne vždy se to dobře poslouchá, ale to, co opravdu člověka v malé kuchyni s malým vybavením omezuje, je jen jeho schopnost vařit a porozumět základním principům,“ konstatuje natvrdo. Podle ní lze i s velmi omezeným vybavením vařit, zadělávat, dusit, smažit v menším i větším množství tuku, opékat na pánvi, péct (v troubě nebo v remosce), což jsou základní kuchařské techniky, v nichž se skrývá „umění vařit“.

„Jakmile je jednou dobře pochopíte a přijmete za své, už nikdy vám nebudou chybět recepty a pokaždé vymyslíte jídlo už při nákupu v obchodě, podle toho, které suroviny se vám zrovna líbí. Nejlépe čerstvé, voňavé, sezonní nebo lokální. Z takových surovin se pak vaří samozřejmě nejlíp, nejjednodušeji a nejrychleji.“ A právě o to jde.

Jednoduchá asijská kuchyně

Není ani tak důležité investovat do nádobí a vybavení kuchyně, jako do správných surovin. A rozhodně to neznamená těch nejdražších. Třeba asijská kuchyně, která se vyučuje v kuchařské škole Ola Kala vedené naším expertem Michalem Nikodémem, se může zdát na první pohled finančně náročnější kvůli množství použitých omáček (sójová, tamarind, rybí…). Ale není to tak. Z omáček použijete jen velmi málo, třeba jen lžíci na každé vaření, takže vydrží opravdu dlouho. Na dovolenou si zřejmě málokdo poveze šest lahviček, ale třeba student na koleji je může mít uložené na pokoji. Když potom vytáhne wok a nudle, blýskne se před přáteli díky stylovému pokrmu, který mu ovšem nespolkne celé kapesné.

„Pokud si chcete uvařit autentické asijské jídlo, tak je potřeba autentických surovin,“ vysvětluje Nikodém s tím, že osobně není zastáncem předražených obchodů, bio potravin ani farmářských trhů. Raději koupí menší kousek kvalitního masa nebo jen pár krevet, tofu, hodně zeleniny a doplní je kvalitní škrobovou přílohou, jako jsou nudle nebo rýže. A správně dochutí, díky čemuž má na stole za chvilku perfektní jídlo.

Právě v umění kombinovat různě chutě spočívá tajemství asijského vaření, stejně tak jako v umění zpracovat celé zvíře „od čumáčku po ocásek“.

Nižší cena bývá vykoupena delší přípravou

Můžete třeba u řezníka koupit vepřové koleno a podusit ho na černém pivu, díky čemuž nasytíte (spolu s chlebem) dva hladovce. Nebo ovařit žebra a maso použít do klasických šunkafleků, na nichž není vůbec nic náročného. Platí, že některé recepty, které nevyžadují náročné ingredience a postupy (jako například dušení), na oplátku žádají delší čas na přípravu. Pokud ovšem dáte pod pokličku dusit kuřecí paličky se slaninou a žampiony s rajčaty z plechovky, můžete klidně na gauči vedle číst knížku.



Rajčata z plechovky jdou použít do řady „eintopfů“ (Nikodém ovšem upozorňuje, že ty mnohdy nemusí vypadat na talíři extra přitažlivě) – například s červenou čočkou, mrkví a klobáskou, nebo do karí s dýní.



„Pokud jste omezeni časem či prostorem, nemusíte se trápit s přípravou omáčky z čerstvých rajčat, zakoupené kvalitní sugo vám udělá stejnou službu,“ říká italský šéfkuchař Gianfranco Iuorio z Wine Food Marketu. Rovněž by se nebál sáhnout po hotových pestech. Vyzkoušejte třeba lehce pikantní pesto all’abruzzese, které tvoří sušená rajčata, černé olivy, ovčí sýr, olivový olej, bylinky a chilli papričky. Jen ho prohřejete s uvařenými těstovinami a máte hotovo,“ přispívá konkrétním tipem na jednoduchý a rychlý oběd.

Čtěte v pondělí Další jednoduché recepty, co vás nepřijdou draho najdete v magazínu Ona Dnes, který vychází jako příloha deníku MF DNES.

Právě italská kuchyně mnohdy využívá dobré, ale nenáročné suroviny. Když je spojíte, získáte skvělý pokrm. Těstoviny zvládne ve vroucí osolené vodě uvařit každý a doplnit je o chuťovou vložku není umění. Typickým zástupcem jsou špagety carbonara. Pro čtyři strávníky na trošce olivového oleje opečte 200 gramů pancetty nakrájené na nudličky do křupava. Smíchejte 6 žloutků a 100 gramů strouhaného parmazánu a pepř a vyšlehejte. Do pánve mimo oheň vhoďte uvařené špagety a promíchejte s omáčkou.

Italové by do kategorie rychlých jídel zařadili i oblíbené bruschetty. Jde o opečený chléb na olivovém oleji servírovaný například s pomazánkami, rajčaty nebo lososem.

Těstoviny s omáčkou najednou

„Antipasti a primi patřící k rychlým jídlům jsou často založeny na rybách či zelenině, což jsou ingredience, u kterých dlouhá úprava není žádoucí, pokud chceme zachovat všechny živiny,“ vysvětluje principy rychlé italské gastronomie šéfkuchař. Podle něj tkví kouzlo v jednoduchosti, sytosti a dobré stravitelnosti, což jsou základní požadavky vaření i na chatě na Lipně.

Od italských hospodyněk se můžete naučit i další fígl, který vám ušetří hrnce a čas. Jde o přípravu těstovin v jedné pánvičce společně s omáčkou, v Itálii nazývané pasta risottata. V pánvičce si nejdříve připravte omáčku, poté do ní přidejte vodu. Až se směs bude vařit, vysypte do pánve těstoviny. Jak se budou těstoviny vařit, voda se bude postupně odpařovat, takže vám nakonec v pánvičce zůstane původní koncentrovaná omáčka s těstovinami.

Orestuj maso a vymysli neokoukanou přílohu

Restování je postup, se kterým se jako první seznámí začínající hospodyňky. Maso z pánvičky, uvařené brambory nebo rýže, salát… To vůbec nemusí být pro ty, co mají málo času i zkušeností, špatná varianta. „Na jedné pánvičce si tak můžete orestovat filet z candáta a vedle něj si orestujete houby, zeleninu či špenát jako rychlou přílohu,“ vysvětluje Ital. Jenže důležité je se příliš často neopakovat, což je podle Florentýny Zatloukalové, která začínajícím kuchařkám radí na svém webu i v Kuchařce pro dceru, častý problém.

Zatímco Nikodém bojuje s nedostatkem místa, Florentýna zase s úsměvem přiznává, že minimum času je zase téměř každodenní výzva pro rodinné večeře. „Mnoho možností dají člověku vajíčka, jsou sytá, rychlá, nabízí velké množství úprav. Stejně tak těstoviny, které snadno doprovodíte velkým množstvím zeleniny, jak to má k večeři být. V létě se často uchýlím k salátům, do kterých přidám třeba sýr, luštěniny nebo kuřecí prsa, abych vytvořila dostatečně syté jídlo, v zimě místo salátů ráda připravuji husté a pestré polévky,“ radí zkušeně.

Ani italské kuchařky nemají pokaždé čas vyvařovat mnohachodové menu. Podle Gianfranca si tak často připravují jídla do zásoby. Zkuste proto jeden den v měsíci věnovat přípravě na vaření. Zkuste třeba jednoduchá denní jídla z jedné pánve nebo hrnce doplnit šikovným dezertem připraveným za pár minut, nebo schovaným v mrazáku. Když k jednoduchému zeleninovému salátu a plátku masa na závěr vytáhnete vlastnoručně vyrobenou zmrzlinu, rozhodně nebudete mít pocit, že v malé chatce u Vltavy strádáte.



Sicilský kuskus

Kuskus je rychlé jídlo, které vám dodá energii na dlouho. 100 gramů krevet stojí asi 40 korun, takže se nebojte přílišné finanční náročnosti receptu.

300 g kuskusu



500 ml zeleninového vývaru

1 červená paprika

1 žlutá paprika

1 menší cuketa

Olivový olej



150 g vyloupaných krevet

Petržel

Citronová kůra

Chilli paprička (množství dle chuti)

Pistácie a piniové oříšky



Rozinky

Sůl, pepř

Kuskus zalijeme horkým zeleninovým vývarem, zakryjeme fólií a necháme nabobtnat. Cuketu a papriky nakrájíme na kostičky a orestujeme je na olivovém oleji. Na vedlejší pánvi orestujeme krevety a necháme je vychladnout. Kuskus dochutíme solí, pepřem, olivovým olejem, nasekanou petrželkou a citronovou kůrou. Přidáme nakrájenou chilli papričku, pistácie, rozinky, piniové oříšky, krevety a orestovanou zeleninu. Vše promícháme. Kuskus můžeme podávat teplý i studený.

Gnocchi s cuketou

Rychlé jídlo, díky němuž luxusně nakrmíte sebe a tři pozvané hosty.

2 balení gnocchi (2 x 500 g)

200 g cukety

4 stroužky česneku

Olivový olej

200 g uzeného lososa

125 g másla

Sůl a pepř



V osolené vodě uvaříme těstoviny. Cuketu nakrájíme na kostičky, česnek na plátky a na pánvi na olivovém oleji je orestujeme. Do pánve přidáme uvařené gnocchi a lehce je podlijeme vodou, ve které se předtím vařily. Přidáme nakrájeného lososa (v tento moment již pastu nevaříme), pro zvýraznění chuti i trochu másla. Na pánvi vše proházíme a podáváme.

Phad Thai Kai – Rýžové nudle s kuřecím masem

Dvě porce vykouzlíte za deset minut, když budete mít předem namočené nudle.



Rýžové nudle

1 šalotka

2 vejce

120 g kuřecích prsou

10 cm pórku

1 mrkev

Hrst sójových výhonků

Olej na restování

100 g uzeného tofu

Tamarind omáčka (asi 1 lžíce)

Rybí omáčka (asi 1 lžíce)

Světlá sójová omáčka (asi 1 lžíce)

Na dochucení a ozdobu:

Limetová šťáva

Hrst koriandru

1 lžíce sekaných burských oříšků

Sušené chilli dle chuti

Cukr krupice

Sůl, pepř