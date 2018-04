Ryby: zdravé, snadno k sehnání a lehké na přípravu

Ryba se zeleninou a hráškovým pyré

Ryba se zeleninou a hráškovým pyré.

Příprava: 20 minut + vaření 45 minut

Pro 4 osoby

* 4 porce ryby - bělomasá treska

* 1 malá petržel

* 2 menší mrkve

* 1/4 fenyklu

* 1 velká cibule

* 3 stroužky česneku

* 1 lžíce olivového oleje

* 100 ml bílého vína

* 100 ml zeleninového vývaru

* 600 g rozmraženého hrášku

* 5 čerstvých mátových lístků

* 1 citron

1. Porce ryby omyjeme a osušíme. Omytou zeleninu očistíme a nakrájíme na tenké nudličky. Cibuli s česnekem oloupeme a nakrájíme nadrobno. Troubu zahřejeme na 80°C.

2. V hlubší pánvi rozehřejeme olej a orestujeme na něm nakrájenou cibuli, česnek a zeleninu, vyjmeme ji z pánve a uchováme v teple v troubě.

3. Ve stejné pánvi zahřejeme víno, zeleninový vývar, sůl, pepř a vložíme do něj ryby. Přikryjeme pokličkou, snížíme teplotu na minimum a asi deset minut povaříme. Hotovou rybu odložíme do tepla k zelenině.

4. Do vývaru z ryby přidáme máslo a šťávu povaříme za stálého míchání, dokud se část tekutiny neodpaří a šťáva nezhoustne.

5. Do hrnce s vroucí vodou vsypeme hrášek, špetku soli a nasekané mátové lístky a povaříme asi 5 minut do změknutí. Slijeme a rozmixujeme.

6. Zeleninu a ryby rozdělíme na talíře a podáváme s hráškovým pyré a měsíčky citronu.

Těstoviny s tuňákem a kapary

Těstoviny s tuňákem a kapary.

Příprava: 10 minut + vaření 12 minut

Pro 4 osoby

* čerstvá petrželová nať

* 2 stroužky česneku

* 2 lžíce kaparů

* 2 lžíce černých oliv

* sůl

* 300 g těstovin

* 2 lžíce olivového oleje

* 1 konzerva tuňáka v oleji

* 100 ml suchého bílého vína

* pepř

* 50 g parmazánu

1. Petržel jemně nasekáme. Stroužky česneku oloupeme a rozdrtíme nebo prolisujeme. Větší kapary a olivy překrájíme.

2. Do vroucí osolené vody dáme vařit těstoviny.

3. Na pánvi rozehřejeme olej a krátce na něm osmahneme česnek, přidáme slitou konzervu tuňáka, promícháme a asi minutu společně prohříváme.

4. Přilijeme víno, kapary a olivy, polovinu petržele a vaříme na mírném plameni dvě minuty.

5. Hotové těstoviny slijeme, asi 100 ml tekutiny odložíme v hrnečku na stranu.

6. V hrnci promícháme uvařené těstoviny, tuňáka s kapary, vodu z těstovin, zakryjeme pokličkou a necháme minutu odpočinout.

7. Jednotlivé porce těstovin podáváme ochucené čerstvě mletým pepřem, zbylou petrželí a strouhaným parmazánem.

Treska s okurkovou omáčkou

Treska s okurkovou omáčkou.

Příprava: 15 minut + vaření 40 minut

Pro 4 osoby

* 4 porce tresky

* sůl, pepř

* 1 lžička sušeného tymiánu

* 1 malá cibule

* 1 stroužek česneku

* 1 malá okurka

* 600 g brambor

* 50 g másla

* 1 lžička citronové šťávy

* 2 lžíce oleje

* špetka cukru

* 4 lžíce bílého vína

* 200 ml bílého jogurtu

* 1 žloutek

* čerstvý kopr

1. Porce ryby omyjeme a osušíme, ochutíme solí, pepřem a polovinou tymiánu.

2. Cibuli a česnek oloupeme a najemno nasekáme, okurku oloupeme a rozkrájíme na větší kostky.

3. Brambory oloupeme a uvaříme doměkka v osolené vodě.

4. Na pánvi rozpustíme máslo, rybu na něm opečeme, zastříkneme trochou citronové šťávy, podlijeme vodou a podusíme doměkka.

5. V jiné pánvi rozehřejeme olej, orestujeme na něm cibuli, přidáme česnek, okurku, zbylý tymián, sůl a pepř, cukr, bílé víno. Zakryté pokličkou necháme pomalu vařit 4-5 minut.

6. Jogurt promícháme se žloutkem, přimícháme šťávu z podušené ryby a přelijeme jím okurky, společně prohříváme asi minutu.

7. Do okurek s jogurtem přisypeme uvařené brambory, promícháme a podáváme s rybou a čerstvým natrhaným koprem.

Pstruh na mandlích a hroznech

Pstruh na mandlích a hroznech.

Příprava: 10 minut + pečení 25-30 minut

Pro 4 osoby

* 4 menší pstruzi

* 1 citron

* sůl

* 100 g másla

* 100 g sladkého bílého hroznového vína

* 100 g mandlových lupínků

* 150 ml bílého vína

* pepř

1. Pstruhy očistíme, opláchneme a osušíme. Citron a hroznové víno omyjeme, polovinu citronu nakrájíme na plátky, kuličky vína překrojíme, máslo rozpustíme.

2. Troubu předehřejeme na 200 °C. Pekáč vymažeme tukem nebo vyložíme pečicím papírem.

3. Pekáč vyložíme plátky citronu a na ně položíme osolené pstruhy, polijeme polovinou rozpuštěného másla a dáme je péct do trouby.

4. Na pánvi rozehřejeme zbylé máslo, vsypeme do něj lupínky mandlí a krátce je orestujeme, přisypeme hroznové víno, přilijeme víno, dochutíme solí, čerstvě mletým pepřem a společně povaříme asi 2 minuty.

5. Po dvaceti minutách pečení přelijeme ryby mandlemi s vínem a ještě 5-10 minut dopékáme.

Filety z pangasia s čočkou

Filety z pangasia s čočkou.

Příprava: 20 minut + vaření 25 minut

Pro 4 osoby

* 300 g červené čočky

* 1 malá cibulka

* 1 stroužek česneku

* 2 lžíce másla

* sůl

* mletý kmín

* 1/2 lžičky mletého koriandru

* 150 ml smetany na vaření

* 50 ml kokosového mléka

* 1 lžička citronové šťávy

* 4 porce pangasia

* 3 lžíce oleje

1. Čočku přebereme, cibuli a česnek oloupeme a najemno nasekáme.

2. V hrnci rozehřejeme máslo, cibuli a česnek na něm osmahneme, přidáme čočku, sůl, špetku kmínu, koriandr a zalijeme vodou. Vaříme bez pokličky mírným varem asi 10 minut, přilijeme smetanu, kokosové mléko a dovaříme doměkka.

3. Omyté a osušené porce ryby osolíme, opepříme a opečeme je na rozpáleném oleji nebo v troubě pod grilem.

4. Uvařenou čočku dochutíme solí, pepřem a trochou citronové šťávy.