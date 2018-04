Ryby, jak je zaručeně nepoznáte

Rybí sekaná

PRO 4 OSOBY

Potřebujete:

400-500 g mletého rybího masa bez kostí a kůže, nejlépe sladkovodní, ale může být i filé

2 vejce

200 g bílého (toastového) chleba nebo 3 tvrdší housky

2-3 lžíce smetany 33%

sůl

mletý pepř

1 cibule nakrájená najemno

4-5 stroužků drceného česneku

hrst listů pokrájené bazalky

snítka posekané rozmarýny

špetka citronové kůry

popřípadě trochu strouhanky

na zahuštění máslo na potření alobalu



1. Předehřejeme troubu na 180 °C. Vykostěné rybí maso semeleme na strojku nebo v

TIP

Do směsi přidejte místo housky uvařenou rýži, místo cibule trochu strouhaného sýra a naplňte jí seříznuté a vydlabané paprikové lusky nebo rajčata. Pečte v předehřáté troubě asi 15 - 20 minut.

Rybí krokety s vínem a muškátem



Do směsi přidejte místo housky uvařenou rýži, místo cibule trochu strouhaného sýra a naplňte jí seříznuté a vydlabané paprikové lusky nebo rajčata. Pečte v předehřáté troubě asi 15 - 20 minut.

Rybí krokety s vínem a muškátem

PRO 4 OSOBY

Potřebujete:

500-600 g filetů z tresky nebo rybího filé

2 lžíce olivového oleje

1 lžíce másla

1 větší cibule nadrobno pokrájená

150 ml bílého vína

sůl

citronová šťáva na dochucení rybí směsi

mletý pepř

mletý muškátový květ

hrst posekané petrželky

hrst posekané pažitky

4 větší brambory uvařené ve slupce asi 500 g

2 vejce + 2 vejce na obalení kroket

hladká mouka na obalení

strouhanka na obalení

olej na smažení



1. V kastrole rozehřejeme lžíci másla a olej, zesklovatíme na něm drobně pokrájenou cibuli a přidáme na kousky pokrájené rybí maso, osmahneme, podlijeme vínem a pod poklicí dusíme asi 10 - 15 minut. Směs necháme částečně vychladnout, ochutíme citronovou šťávou, muškátovým květem, mletým pepřem a semeleme nebo rozmělníme v mixéru.

2. Do směsi vmícháme pokrájenou pažitku a petrželku, přidáme uvařené prolisované brambory, 2 vejce a dobře promícháme. Z hmoty tvarujeme pomocí lžíce namočené do vody nebo oleje malé krokety velikosti vlašského ořechu jako kuličky, popřípadě válečky, které obalujeme v hladké mouce, rozšlehaných vejcích a strouhance. Krokety smažíme dozlatova ve vyšší vrstvě dobře rozehřátého oleje. Teplotu oleje, pokud nesmažíme ve fritovacím hrnci, vyzkoušíme drobečkem housky zbylé z obalování. Měl by se v oleji ihned roztančit a zlátnout. Olej se také nesmí začít přepalovat a nesmí se z něj kouřit.

3. Usmažené rybí krokety přendáme na papírové ubrousky, necháme odsát přebytečný tuk a podáváme se zeleninovým salátem a bramborovou kaší nebo novými vařenými brambory.

Treska v bramboráku

PRO 4 OSOBY

Potřebujete:

4 porce tresky nebo jiné bělomasé ryby bez kostí a kůže po 100-150 g

sůl

hladká mouka na poprášení ryby

2 lžíce olivového oleje na opečení ryby

4 větší brambory nastrouhané nahrubo

1 vejce

2-3 lžíce polohrubé mouky

hrst posekaného libečku a čerstvé majoránky

mletý pepř a mletý kmín na dochucení

olej na smažení



1. Porce ryby osušíme, osolíme a poprášíme z obou stran hladkou moukou. Na pánvi rozehřejeme trochu oleje a rybu z obou stran prudce opečeme a přendáme na talíř. Z hruběji strouhaných syrových brambor, vejce, mouky, soli, koření, nasekaného libečku a majoránky připravíme hustší bramborákové těstíčko.

2. Porce ryby obalíme v těstě a ve větší vrstvě rozpáleného oleje smažíme z obou stran dozlatova. 3. Přendáme na papírové ubrousky, aby se odsál přebytečný tuk, a podáváme nejlépe se zeleninovým salátem. Porce ryby můžeme také nakrájet na menší kousky (musí být bez kostí), opéct je prudce na pánvi a zalít bramborákovým těstem.

Rybí filé zapečené se sýrem a vejci PRO 4 OSOBY

Potřebujete:

4 porce rybího filé, po 100-150 g

sůl

mletý kmín

citronová šťáva z 1/2 citronu trochu másla na vymazání

zapékací misky 1 lžíce oleje svazek jarní cibulky s natí,

nakrájený 3-4 vejce mletý pepř 100 g sýra gouda



1. Předehřejeme si troubu na 180-200 °C. Použijeme-li mražené rybí filé, necháme ho částečně povolit a slijeme vodu, kterou pustilo. Zapékací mísu vymažeme máslem, filé osolíme, rozložíme na dno zapékací nádoby, zakapeme citronovou šťávou, posypeme mletým kmínem a nakrájenou cibulkou.

TIP

Rybu můžete pokrájet na menší kousky, opéct a smíchat s pokrájenými podušenými houbami nebo uvařenými růžičkami květáku a směs zalít bešamelem zjemnělým smetanou a posypat sýrem. 2. Povrch zakápneme olejem, přikryjeme a dáme péct do předehřáté trouby. V misce rozšleháme vejce, přidáme hruběji strouhaný sýr a směs osolíme a opepříme.

3. Po 15 minutách sejmeme poklici a rybu zalijeme rozšlehanými vejci se sýrem a dopékáme asi 10-15 minut, dokud se směs nepropeče a povrch nezezlátne. Vaječná směs krásně vyběhne a na povrchu se utvoří zlatá kůrčička. Podáváme s vařenými nebo jinak upravenými brambory a salátem.

Rybí soljanka s kapary a olivami