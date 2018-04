Čtenářský recept: Rybízový koláč se sněhem

Těsto:

50 g másla

120 g cukru

3 lžíce vody

3 žloutky

250 g polohrubé mouky

1/2 sáčku prášku do pečiva

mléko

3 bílky

200 g moučkového cukru

300 g očištěného červeného rybízu

skořice

Změklé máslo se 120 g cukru, vodou a žloutky třeme až hmota zesvětlá. Přisypeme mouku s práškem do pečiva a pomocí mléka vytvoříme těsto husté tak, aby šlo nalít na plech vyložený pečícím papírem. Necháme 10 minut zapéct při 170°C.

Mezitím ušleháme ze tří bílků a 200 g cukru pevný sníh, opatrně do něj „zabalíme“ 300 g očištěného rybízu ( je důležité vmíchat rybíz do sněhu, aby nepadal z těsta) a okořeníme dle chuti skořicí. Vrátíme do trouby a dopečeme, až je sníh růžový.