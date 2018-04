Čtenářský recept: Rybízová čokoláda

Doba přípravy

asi 1 hod.

600 g otrhaných kuliček červeného rybízu

150 g cukru (krupice, krystal)

60 g hořké čokolády

3 velké lžíce kakaa

Omyté kuličky rybízu dáme vařit se 150 g cukru. Občas promícháme. Po dvaceti minutách přidáme 60 g nalámané hořké čokolády a tři velké lžíce kakaa, povaříme do rozpuštění. Chceme-li rybízovou čokoládu použít nasladko, můžeme přidat trochu rumu, chceme-li ji použít naslano, přidáme trochu balsamica, ale není to nutné..

Chuť po uvaření nebude zcela ohromující, směs potřebuje pár týdnů proležet. Plníme horké do menších skleniček, uzavřeme, na čtvrt hodiny otočíme.Uložíme.

Poznámka

Použijeme asi jako brusinky - pikantní marmeláda se hodí na lívance a pečivo, ale chutná i s pečeným a uzeným masem nebo paštikou.