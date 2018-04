Rybí prsty slaví 40 let

"Jen my tady vyrobíme kolem 32 tisíc tun rybích prstů ročně," říká vedoucí oddělení kontroly kvality u firmy Frozen Fish International v Bremerhavenu Lütje-Wilhelm Bahrs. Produkce této firmy je určena pro mezinárodní potravinářský koncern Unilever, jehož dceřiným podnikem se mezitím stal i britský objevitel rybích prstů Birds Eye Wall's. Logo na krabičkách této společnosti zná snad každý: Kapitán Iglo. Dalších zhruba 12.800 tun rybích prstů pak sjede z běžících pásů sousední firmy Frosta AG.

"Navzdory opačným tvrzením se při výrobě rybích prstů používá výhradně maso mořského lososa," zdůrazňuje Bahrs. V prvních letech se ještě zpracovávala do "prstů" treska, pak se ale maso této ryby stalo příliš drahým. Dnes se v Německu na oblíbenou pochoutku zpracovává maso mořského lososa ze severního Atlantiku a severního Pacifiku.

Bloky rybích filetů, hluboce zamražené už na rybářských lodích, putují v bremerhavenských výrobních halách pod pásovou pilu. Z jednoho bloku o váze 7,5 kilogramu vznikne kolem 450 polotovarů. Budoucí rybí prsty pak procházejí v několika řadách obalovou lázní, třesou se na pásu se strouhankovými drobečky a smaží ve fritéze se slunečnicovým olejem. "Pobudou tam přesně 20 vteřin při teplotě 190 stupňů," vysvětluje Andreas Seitz, náš průvodce u 80 metrů dlouhé výrobní linky.

Aby pak rybí prsty neroztály, procházejí nakonec mrazicím tunelem s teplotou minus 35 stupňů. Poté se už jen plně automaticky balí pro národní dceřiné podniky Iglo v Německu, Nizozemsku, Belgii, Francii, Španělsku, Portugalsku, Švýcarsku a Rakousku. "Kdyby se naše roční produkce poskládala do souvislé řady, vznikl by řetěz rybích prstů dlouhý 80 tisíc kilometrů. To je dvakrát kolem zeměkoule," říká Bahrs.

Německý rybí prst váží přesně 30 gramů. Pro Itálii mají ale marketingoví experti jinou strategii - italský rybí prst váží jen 25 gramů. "Typická italská rodina má dvě děti. Jedno balení musí proto obsahovat počet rybích prstů dělitelný čtyřmi," vysvětluje Bahrs. V Nizozemsku naproti tomu trend očividně směřuje k jednočlenným domácnostem. A tak je tu holandský maxi- prst o váze 50 gramů.

Za uplynulých 40 let se toho na rybích prstech a jejich výrobě změnilo jen málo. Jen ruční pily nahradily pily pásové a obal prstů se co do zrnitosti a barvy přizpůsobil duchu doby. "Načervenalé zabarvení pochází od mleté papriky," říká Bahrs.