Ryba z konzervy dietě nevadí

U ryb platí totéž, co u ostatních pokrmů. Ideální je zařazovat do jídelníčku co největší množství různých druhů.

Jednou týdně byste si měli koupit čerstvou nebo zmrazenou rybu, jednou či dvakrát týdně si dát některý z rybích výrobků, jako jsou například sleďové saláty, zavináče nebo sledě v aspiku.

Při hubnutí byste pak měli dávat přednost sleďovým salátům v jogurtu, obsahují totiž méně kilojoulů.

Tuňák v plechu? Do salátů

Vzhledem k tomu, že Česko nemá moře a nabídka čerstvých, právě ulovených ryb je velmi omezená, není rozhodně žádná chyba otevřít si rybí konzervu.

Takový konzervovaný tuňák ve vlastní šťávě anebo pro některé účely i v oleji (nejlépe olivovém) je velmi vhodnou součástí vaší snahy zbavit se přebytečných kilogramů.

Tuňák z konzervy je ideálním doplňkem zeleninových salátů, které díky tomu získají jednu neocenitelnou vlastnost - dobře vás zasytí, takže po nich nemáte pocit hladu, i když jste snědli jen "něco zeleného", co vlastně ani nebylo pořádné jídlo.

Důležitější než cena je kvalita

Vhodné jsou rovněž konzervované směsi ryb či mořských plodů a zeleniny. Mohou vás zachránit ve chvíli, kdy není dost času nebo příležitost k běžnému "velkému" jídlu, které si normálně připravujete.

Ani zde se nevyplatí hledět příliš na cenu, ale je třeba se zajímat především o kvalitu. Tělo to v každém případě pozná a ocení.

Dalším výrobkem, který může rozšířit spektrum dietních potravin, je uzený tuňák. Prodává se obvykle chlazený a jeho cena je vyšší. Špatnou volbou není ani uzená makrela, při hubnutí se jí však nedoporučují příliš velké porce.

Průměrná spotřeba ryb je u nás stále velmi nízká, proto bychom na ně měli při hubnutí díky jejich nutričním výhodám myslet o to více.

