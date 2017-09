Ryan Phillippe: Smířil jsem se s tím, že budu s depresí bojovat navždy

„Už jsem se tak narodil. Nestydím se za to. Není to nic, co by měl člověk skrývat. Je to věc, se kterou jsem se už dávno smířil a od mala vím, že s tím musím bojovat do konce života. Podobně jsou na tom miliony lidí po celém světě,“ sdělil herec pro Stella Magazine.



Už jako malý chlapec míval stavy, které si nedokázal vysvětlit. Měl úzkosti, nevysvětlitelný strach a bál se to komukoli říct.

Až po návštěvě lékaře se mu ulevilo, protože mu byla stanovena diagnóza a nasazeny léky.

„Když o vašich problémech mluvíte veřejně, podělíte se o tom se svými známými, uleví se vám. Nepomůže vám to, když se dostaví deprese, ale je příjemné vědět, že lidé tuší, čím si procházíte,“ myslí si Ryan, který je na tom teď po čtyřicítce lépe, než před dvaceti lety.



„Myslel jsem si, že s přibývajícím věkem to bude horší. Nejhorší stavy jsem měl ale v době, kdy mi bylo okolo dvaceti a třiceti,“ pokračoval.



Dnes navíc s nemocí dokáže bojovat lépe a našel i zdravější cestu, jak nemoc zmírnit. Dřív totiž inklinoval k alkoholu.

„Taky mi pomohlo, že mám děti. Chci jim být dobrým příkladem a být s nimi. Bohužel mám ale hodně časově náročnou práci. Přesto se ale snažím,“ dodal dvojnásobný otec Avy (17) a Deacona (13), které má s Reese Witherspoonovou.