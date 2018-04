Co všechno byste měli vědět o růžové "viagře": ptaly jsme se sexuologa

Co si myslíte o nové „viagře“ pro ženy?

Název ženská viagra je opravdu jen obrazný. Zatímco obdobný lék u mužů ovlivňuje enzymy přímo v cévní stěně v penisu v erektilní tkáni a podporuje či usnadňuje dosažení erekce, ženská pilulka by měla zlepšovat chuť na sex, což je něco opravdu jiného. U mužů tento lék ovlivní sexuální touhu pouze do té míry, pokud její pokles je sekundární, tedy v důsledku toho, že se muž styku vyhýbá kvůli nedostatečné erekci. Pokud ale nemá vůbec chuť na sex například kvůli významné změně hormonálních hladin a podobně, chuť na sex mu viagra nezajistí.

Jak tento lék funguje?

Jedná se o tabletu s účinnou látkou flibanserin, což je lék ze skupiny antidepresiv a funguje v mozku, který bývá někdy s nadsázkou označovaný za nejvýznamnější ženský pohlavní orgán. Flibanserin ovlivňuje, stejně tak jako jiná antidepresiva, hladiny neurotransmiterů, tedy látek, které se účastní přenosu nervových vzruchů mezi nervovými buňkami. Konkrétně ovlivňuje hlavně hladiny dopaminu, norepinefrinu a serotoninu. Zatímco první dva z nich sexuální vzrušení a touhu po sexu podporují, serotonin ji naopak dokáže utlumovat. Pokud je tedy na nervových spojích v nervové soustavě vysoká hladina serotoninu a nízká hladina dopaminu a norepinefrinu, může nastat problém. Tento nový lék má za úkol pomoci tento poměr neurotransmiterů obrátit, aby se sexuální touha ženy mohla zlepšit.

Jak správně lék užívat?

Doporučené dávkování je jedna tableta denně před spaním, tedy je potřebné pravidelné, kontinuální užívání, což je další rozdíl oproti „mužské viagře“, které se bere nárazově podle potřeby.

Když žena nemá na sex chuť a nic jí nechybí, má smysl, aby se k chuti „přiměla“ pomocí chemie?

Předpokládám, že v páru, kde napětí a problémy v soužití vznikají právě z nedostatečné touhy u ženy, chybí oběma pohoda. A právě kvůli spokojenosti páru může mít medikace ženy smysl.

Pomůže pilulka opravdu zvýšit libido?

Ano, ale ne vždy. Lidský organismus je složitý, s mnoha proměnnými, a stejně jako antidepresiva u někoho zaberou a jiná zase ne, určitě se najdou i ženy, u kterých to touhu zvedne a u kterých ne. Měli by ale převažovat ty ženy, kde by to mělo mít pozitivní vliv, jinak by to FDA (americká obdoba našeho Státního ústavu pro kontrolu léčiv) jako lék na tento problém neuznala a nepustila dále.

Komu lék nepomůže?

Příčin toho, proč nemá žena chuť k milování, může být víc. Může jít o vedlejší účinky jiných léků, které užívá. V takovém případě postačí změna medikace a situace se upraví. Některým ženám může pomoct i hormonální léčba, například u žen s problémy s přechodem a po něm. Často se v ordinaci setkávám i se selektivní nechutí k sexu, tedy s nechutí nikoliv k sexu obecně, ale jen ke konkrétnímu partnerovi, což většinou souvisí s narušením vazeb ve vztahu. V takových situacích asi lék moc fungovat nebude, a pokud ano, bez vyřešení partnerské vztahové krize to stejně moc nepomůže.

Doporučil byste ženě takový lék, pokud by byl u nás schválen?

Vždy je samozřejmě lepší řešit příčinu a stav tím natrvalo odstranit. V mnoha případech ji ale neznáme. Díky léku, který sice neřeší příčinu, ale důsledky, můžeme situaci přesto ovlivnit. Konkrétní ženě bych jej určitě doporučil, ale nejde zobecňovat.

Jaké jsou vedlejší účinky léku?

Seznam vedlejších účinků bude vypadat na první pohled hrozně. Ostatně podobně jako i u jiných léků. Vedlejší účinky se u antidepresiv s dlouhodobějším užíváním většinou vyskytují spíše na počátku léčby a obvykle do dvou, maximálně tří týdnů ustupují, takže stačí jen chvíli vydržet.

Co konkrétně můžeme čekat?

Mezi nejčastější patří pocit na zvracení, nespavost, podráždění žaludku, závratě, únava, sucho v ústech, úzkostné stavy. Když ve Spojených státech lék testovali, odstoupilo kvůli jeho nežádoucím účinkům ze studie 15 procent žen ze skupiny, která užívala účinnou látku, a 7 procent žen ze skupiny s placebem, čili s náhražkou tablety, která je zcela bez účinku. Takže tak zlé by to zase být nemělo.

Myslíte si, že se u nás lék brzy bude prodávat?

Výrobce se vždy nejdříve snaží nasytit poptávku vlastního trhu, takže pokud bude v USA velký zájem, zaregistruje lék i v dalších zemích. Nějakou dobu zabere i registrace u nás či obecně v Evropské unii. Pokud vše běží bez průtahů, objeví se u nás nejdříve asi do roka od schválení v USA. Rozhodující bude i cena, kterou si nejspíš budou lidé platit sami, obdobně jako je tomu například u mužů s léky na předčasnou ejakulaci či erekci.

Musí žena před použitím takových farmak projít lékařskou prohlídkou?

Bez toho bych jí ho ani nedoporučil. Jako každý jiný lék má i tento své kontraindikace a navíc bez lékařské prohlídky by se mohlo zanedbat mnoho jiných věcí. Nezájem o sex může například způsobit i vysoká hladina prolaktinu, způsobená nádorem hypofýzy, který se léčí zcela odlišně. Někdy může být na vině chronická borelióza, tu je také nutno řešit úplně jinak.

Pro koho není takový lék vhodný?

Lék určitě není vhodný v kombinaci s alkoholem a také pro lidi, kteří užívají některé jiné léky. Podrobný seznam kontraindikací zatím nemáme k dispozici.

Může lék pro zvýšení libida užívat i muž?

Flibanserin je určený pro léčbu nedostatečné sexuální touhy u žen v premenopauze, tedy v období před přechodem. Neznamená to, že by nefungoval u jiných žen či u mužů, ale studie prokázala účinek na této skupině testovaných žen. Často se ale v praxi setkáváme s tím, že se léky používají i na jiné účely, než na co byly původně určeny, například u řady antidepresiv se jejich vedlejší účinek užívá u léčby předčasné ejakulace u mužů v souvislosti s oddálením nástupu ejakulačního reflexu. Pacient ale má vědět o tom, že lék je původně určený k něčemu jinému. Stejně tak v případě novinky určené pro zvýšení libida žen. K léčbě muže by v určitých případech mohla pomoct.

Je nějaké věkové omezení k užití ženské „viagry“?

Jak jsem říkal, výrobce lék doporučuje ženám v premenopauze, tedy před přechodem. „Off label“, tedy mimo indikaci, pro níž byl lék vyvinut, jej pravděpodobně lze použít, už proto, že pokles sexuální touhy postihuje i jiné věkové kategorie. U ostatních žen nám však výrobce léku a FDA nezaručuje prokazatelný účinek. Podobně na tom bylo i mnoho jiných nových léků a časem, jak byly dokončeny další studie, se věkové hranice či indikace rozšířily. Vzhledem k tomu, že tento lék ovlivňuje hladiny neurotransmiterů, nezdá se mi pravděpodobné, že by u jiných skupin žen či u mužů nefungoval. Rozdílný efekt pak může být způsobený u mužů spíše jinou strukturou faktorů, které ovlivňují sexualitu.