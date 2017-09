Čokoholici pozor, na trh přichází nový druh: rubínová čokoláda

Rubínová čokoláda získala jméno podle zabarvení do červena, vyrábí se totiž z červených kakaových bobů z Pobřeží Slonoviny, Ekvádoru a Brazílie. Netypickou barvu získávají kakaové boby při zpracování, již nyní je také možné sehnat červený kakaový prášek. Barva čokolády však spíš než rubíny připomíná starorůžové tóny, píše Independent. Čokolatiéři a vědci z brémské univerzity na ní začali pracovat již před třinácti lety, vytvoření nového druhu čokolády je totiž extrémně náročné kvůli specifické struktuře.

Novinka po osmdesáti letech

Podle švédského čokolatiéra Barryho Callebauta se jedná o první nový druh čokolády od představení té bílé ve třicátých letech. Rubínová čokoláda je podle něj lahodně jemná a chutná po lesním ovoci, i když se do čokolády žádné bobule ani příchuti nepřidávají. Růžová čokoláda podle něj nabízí zcela nové chuťové zážitky, protože nechutná hořce ani příliš sladce.

Někteří odborníci dokonce tvrdí, že v ní najdete až nakyslé tóny, což může být důvodem, proč byla představena právě v Šanghaji. Čína a asijské trhy nejsou pro čokoládu příliš tradiční, při chuťových testech mezi spotřebiteli ale nová příchuť bodovala prý zejména v Číně (to je možná dáno i neobvyklou barvou), ale chutnala i obyvatelům Evropy, Ameriky a japonských ostrovů.

„Chutná tak lehce a ovocně, že si ani neuvědomíte, že do sebe ládujete jeden kousek za druhým. To znamená, že zákazníci budou schopni sníst tohoto druhu víc než u konvenčních druhů čokolády. Jestli je to dobrá nebo špatná zpráva, musíte posoudit sami,“ uvedl pro The Sun expert na čokoládu Angus Kennedy, autor knihy Angusova konfekce, která je mezi čokolatiéry považována za základní literaturu.