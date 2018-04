Plážové, vzdušné, jako z Hollywoodu? Naučte se vytvořit perfektní vlny

Hollywoodské

Kultovní hladké a lesklé vlny, které proslavily filmové hvězdy jako Rita Hayworthová nebo Veronica Lake, jsou hitem červeného koberce dodnes. Nosí je slavné krásky od Jessicy Alby a Amandy Seyfried po Blake Lively, pro kterou je klasická hollywoodská vizáž jako druhá kůže. Nejlépe vypadají v kombinaci se třpytivými šperky a červenou rtěnkou.



Vytvořit si je můžete i vy, jsou skvělé na každou slavnostní příležitost. Připravte si trpělivost, lak na vlasy a středně velkou kulmu. Vlasy rozdělte na menší sekce a ty postupně natáčejte (ilustrovaný návod najdete tady). Aby vlny lépe držely, můžete každý pramen připnout k vršku hlavy a počkat, až vychladne. Po vychladnutí vlasy opatrně pročešte plochým kartáčem a zafixujte lakem.

Hollywoodské vlny Rita Hayworthová Blake Lively Jessica Alba

Plážové

Během posledních několika let v podstatě nevyšly z módy, ale nejlépe si samozřejmě rozumí se vzdušným letním oblečením, lehce bohémskou vizáží a minimem make-upu. Inspirovat se můžete stylem topmodelek Gisele Bündchenové nebo Kate Mossové, ale taky nadýchanými účesy, které v sedmdesátých letech nosily herečky Goldie Hawnová a Brigitte Bardot.



Nejjednodušší způsob, jak plážový vzhled vytvořit, je nastříkat do ještě vlhkých vlasů sprej s mořskou solí – v obchodech jich už najdete spoustu – a lehce je rukama promačkat. Pak je nechte volně proschnout nebo vysušte fénem. Snadnou alternativou je taky několik větších copánků, které upletete ze suchých vlasů a přežehlíte. O dalších způsobech si můžete přečíst zde.

Plážové vlny Brigitte Bardot Gisele Bündchenová Kate Mossová

Objemné

Známé taky jako vlny podle modelek Victoria’s Secret. „Andílci“ jako Lily Aldrige, Alessandra Ambrosio, Doutzen Kroesová nebo Miranda Kerrová už tradičně předvádějí nové kolekce značky s charakteristickou vizáží, ke které patří rozjasněná pleť, dlouhé řasy, bronzové tváře a taky vzdušné, objemné a až nadpřirozeně působící vlny.

Že to doma nezvládnete? Stovky návodů na internetu mluví jinak. Náš oblíbený pochází přímo od zdroje: kadeřník Paul Merritt, který se o vlasy topmodelek stará, v něm radí začít s pěnovým tužidlem pro objem. Vlasy rozdělte do čtyř sekcí, tužidlo do nich zapracujte a pak je vyfoukejte přes kulatý kartáč. Malé pramínky postupně natáčejte na prsty, zafixujte pomocí styleru a připněte k hlavě. Nechte vychladnout, přestříkejte lakem a rozpusťte.

Alessandra Ambrosio Gigi Hadidová Doutzen Kroesová

Ležérní

Minimalistická a tak trochu neupravená varianta vlnitého účesu je právě teď žhavým trendem. Ženy, kterým příroda bohémskou vizáž nenadělila, si vlny jako z přehlídek Rodarte, Versace či Ralpha Laurena snadno vytvoří pomocí kónické kulmy. Stačí vlasy rozdělit na čtyři až šest sekcí a ty postupně natáčet směrem od obličeje. Podrobný návod kadeřnice Blanky Haškové najdete tady.



Přehlídka Ralph Lauren, podzim - zima 2015 Burberry Prorsum, podzim - zima 2015 Roberto Cavalli, podzim - zima 2015 Versace, podzim - zima 2015

Krepaté

Drobné, pravidelné vlnky frčely na přelomu 80. a 90. let a pak znovu na začátku milénia. Nosily je zpěvačky Britney Spearsová a Christina Aguilera, herečky Sarah Jessica Parkerová či Drew Barrymore a dost možná i vy. Během posledních sezon se vrátily v plné síle, a to hlavně díky přehlídkám Giorgia Armaniho, Stelly McCartney, Reema Acry a nejnověji značky Gucci.



Nebojte se je (znova) vyzkoušet, ať už na celé hlavě nebo v podobě několika pramínků. Jestli se vám nechce investovat do krepovačky, stejný vzhled vytvoříte pomocí drobných copánků, které upletete ze suchých vlasů a několikrát přejedete žehličkou. Pro větší vlny zkuste oblíbený trik blogerek: vlasy na noc zapleťte do dvou rybích copů, zafixujte lakem a ráno rozpusťte.