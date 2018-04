Růst tuberkulózy se zastavil

Počet onemocnění tuberkulózou ve světě se poprvé od roku 1993, kdy Světová zdravotnická organizace (WHO) varovala před vzestupem této choroby, ustálil. WHO to uvedla ve své globální zprávě, která byla dnes zveřejněna. Zároveň ale vyzvala východoevropské vlády, aby urychlily své reformy týkající se kontrolních praktik při zvládání této nakažlivé nemoci.

Organizace zjistila, že počet postižených tuberkulózou, chronickým bakteriálním onemocněním, dosáhl vrcholu v roce 2004 a v roce 2005 se ustálil. Údaje pro rok 2006 ještě nejsou k dispozici.

"Na jednu stranu jsme svědky pozitivních výsledků celosvětové snahy kontrolovat tuberkulózu, na druhou stranu i pokračujícího řádění nemoci," řekl generální tajemník OSN Pan Ki-mun. Podle něj je nyní odhaleno 60 procent případů. V uplynulém desetiletí se ve světě léčilo s tuberkulózou (TBC) 26 milionů lidí. "Nemoc ale stále zabije 4400 lidí denně," konstatoval Pan.

Ačkoli se tempo nákazy v roce 2005 v porovnání s rokem předchozím neměnilo nebo dokonce lehce kleslo, počet nových případů se v současnosti nadále pomalu zvyšuje. Tento rozdíl je podle WHO dán růstem světové populace. V roce 2005 bylo zaznamenáno 8,787.000 případů, zatímco o rok dříve 8,718.000 případů. V roce 2005 zemřelo na tuberkulózu asi 1,6 milionu lidí, z toho 195.000 bylo pozitivních na virus HIV.

Evropská pobočka WHO a Mezinárodní federace společností Červeného kříže a Červeného půlměsíce vyzvaly východoevropské státy, aby urychlily reformy ohledně kontroly šíření nemoci. Takzvané multirezistentní druhy tuberkulózy, které nereagují na dva či více ze základních léků, představují podle těchto organizací 15 procent nových případů v pobaltských státech, východní Evropě a střední Asii, což je třikrát více než v ostatních částech světa.

V Evropě bylo v roce 2005 zaznamenáno 445.000 případů TBC, 66.000 lidí zemřelo. Téměř tři čtvrtiny nemocných připadají na Kazachstán, Rumunsko, Rusko, Turecko, Ukrajinu a Uzbekistán. V České republice každý rok onemocní asi tisícovka lidí, jejich počet se rok do roku ale snižuje.

Rychlejšímu potírání nemoci ve světě brání podle WHO především skutečnost, že v některých zemích není nemocným choroba ani diagnostikována nebo chybí léčba. Dalším problémem je nedostatečná spolupráce mezi organizacemi zabývajícími se bojem proti HIV/AIDS a TBC, neboť tuberkulóza je nejčastější příčinou úmrtí mezi lidmi trpícími AIDS. To se týká hlavně subsaharské Afriky. Stejně tak jen málo nemocných AIDS je testováno i na tuberkulózu. Neméně vážnou překážkou je šíření v podstatě nevyléčitelné formy tuberkulózy označované jako XDR-TB, což by podle WHO mohlo dokonce zvrátit současný pozitivní trend. Podle WHO by rovněž bylo pro boj TBC potřeba více peněz.