Rusové hledají zdraví v ledové zimní lázni

Přibližně tucet rodin, členové klubu Bereginja, se jednou týdně vydává k jezeru ležícímu na okraji Petrohradu. Nejprve si zajdou do sauny na břehu, kde sedí v horké páře tak dlouho, dokud to vydrží. Pak, s brunátnými tvářemi a lesknoucí se kůží, se vyřítí do mrazivého vzduchu.

Těla mají rozpálená ze sauny natolik, že sebou při skoku z dřevěných schůdků do vody ani necuknou. Batolata v plavečkách a plastikových sandálcích si hrají s plyšovými hračkami na zamrzlé, zasněžené jezerní hladině, jako by byl červenec.

Když děti začnou drkotat zuby a třást se zimou, vydává se rodina zpět do sauny - a cyklus začíná zase pěkně od počátku. Členy klubu Bereginja, jichž je několik set, nejsou jen Rusové, kteří se drží tradičního přesvědčení, že příkrý rozdíl mezi teplotami posiluje tělo. Mnozí lidé, jak vesničané tak obyvatelé měst, na sebe v rámci ranního rituálu lijí vědro ledové vody.

Slovo 'bereginja' lze volně přeložit jako "zachovávání tradic" - a toto zachovávání tradic se neomezuje jen na zimní koupele pod širým nebem. Členové klubu se snaží držet tradičních metod výchovy dětí bez přispění konvenční medicíny. Mnohé z matek - které si dopřávají zimní koupele dokonce i v těhotenství - volí porod doma a odmítají nechat své potomky očkovat.