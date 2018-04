Rusnok chce od Ježíška klid, Fišer čtyřicet miliard

Ministr tvrdí, že si k letošním Vánocům nepřeje žádný zvláštní dárek. Jeho přání je velmi prosté. "Přál bych si pod stromeček, abychom byli všichni zdraví. Aby byl klid a pohoda. Jako ministr financí si pak přeji, abychom naplnili státní rozpočet lépe, než je očekáváno," zamyslel se.



Poněkud náročnější vánoční přání vyslovil Rusnokův kolega - ministr zdravotnictví Bohumil Fišer. Pro své ministerstvo by si totiž přál získat výraznou finanční injekci.

"Strašně bych si přál, kdyby pro svůj resort přišla nějaká ta miliarda. K tomu, co dostaneme ze státního rozpočtu, by mně jich stačilo ještě čtyřicet. Řešení našich problémů by bylo rázem jednodušší. Mě osobně by pod stromečkem potěšila nějaká dobrá kniha," usmál se ministr.



Fišer má pověst velmi skromného člověka, který si příliš nepotrpí na přepych. Své manželce dokonce nepřidělává starosti s vařením náročných vánočních pokrmů. "Nejsem vůbec vybíravý. Nejraději mám dvě jídla - řízek s brambory a vepřovou s knedlíkem a zelím. S nápoji je to to samé, mám oblíbené tři - minerálku, pivo a červené víno. Nic zvláštního," podotkl ministr zdravotnictví.