Ruský Silvestr si žádá hodně vodky a pevné zdraví

Jak přivítat Nový rok a zůstat pevně na nohou, ptají se v těchto dnech mnozí Rusové a požadují na médiích spolehlivé recepty. Ty pak nijak nešetří radami a nabízejí zaručené a vyzkoušené způsoby, které prý zcela jistě zabrání "těžké kocovině".



Deník Moskovskij komsomolec například poradil svým čtenářům, aby zhruba hodinu před očekávanou hojnou konzumací vodky požili asi deci olivového oleje. Žádné množství alkoholu pak prý nemůže konzumenta porazit. Dobré je prý také vypít před požíváním vodky aspoň deci čerstvé zelné šťávy.



Šampaňské se doporučuje k pití výhradně o půlnoci a následky míchání nápojů pak je údajně třeba vyrovnat zase vodkou. Ruští znalci přitom tvrdí, že vodka se v žádném případě nesmí pít malými doušky.



Jsou přesvědčeni, že pomalá konzumace nápoje působí lidskému organismu daleko silnější intoxikaci, než hltání vodky po celých decích. Statistické průzkumy svědčí o tom, že 89 procent Rusů pije vodku "na ex", tedy vyprázdní celou skleničku najednou. Musí přitom ale hodně jíst.



Vodka a "zakuska" (něco k zakousnutí) k sobě v Rusku neodmyslitelně patří. Potrava přitom má být vydatná a mastná. Jen tak se totiž prý žaludek dokáže vyrovnat s náporem lihu.



K vodce Rusové nejraději jedí slanečky s cibulkou, špek, kysané okurky, zelí a rajčata, brambory maštěné máslem a hodně chleba. Zároveň se k vodce nedoporučuje sýr nebo ryba.



Stejně velkou pozornost jako pití alkoholu Rusové věnují také vlastnímu ozdravování. Za nejúčinnější lék přitom zase považují vodku, ovšem v menším množství. Organismus se pak prý dokáže sám vyrovnat s problémy.



Dobré je si dát také okurkový lák nebo jiný zeleninový nálev. V obchodech je nyní velký zájem o průmyslově vyráběný "rassol", jakýsi lák bez okurek, který je prý ideální na kocovinu.



Odborníci také tvrdí, že je dobré si pro první novoroční den schovat sklenici šampaňského. Nesmí ale být sladké. Dvě deci sektu typu brut prý ideálně odstraní těžké následky konzumace.



Není špatný prý také údajný koktejl amerických námořníků nazývaný "Rudé oči": do zvětralého piva se má nalít stejné množství rajčatové šťávy, což má prý kladné účinky na porouchaný organismus.



Moskevské úřady se přitom rozhodly nenechávat v letošním roce nic náhodě a uspořádaly v minulých dnech několik osvětových degustačních akcí pro novináře i vybranou veřejnost.



Z celkem 300 druhů vodky, která jsou nyní na ruském trhu, přitom odborníci doporučili ke konzumaci pouze asi čtyři. Mezi osvědčené druhy patří třeba stoličnaja nebo smirnovskaja.



Všechno, co se nevyrábí ve státních lihovarech, prý může způsobit těžkou kocovinu, při níž nepomůže žádný osvědčený recept.