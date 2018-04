Do punčového poháru dáme tři lžičky cukru, šťávu z půlky citrónu, sklenku rumu, dva hřebíčky a dolijeme horkou vodou. Pak všechno přelijeme do misky z ohnivzdorného skla nebo varné keramiky a ohřejeme až k varu. Mezitím nahřejeme punčový pohár a dáme do něj stříbrnou lžičku, která odvádí teplo a zabrání, aby sklo prasklo. Po lžičce nalijeme směs do poháru a podáváme.

(z knihy Dědeček na scestí)