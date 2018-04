Rudolf Hrušínský: z divadla rovnou k řece

Nejdřív Rudolf Hrušínský vystudoval na hudební konzervatoři obor piano a akordeon, poté pražskou DAMU, kde vyučoval i jeho otec, skvělý herec Rudolf Hrušínský.

Dnes má za sebou přes padesát filmových (Vesničko má středisková, Obecná škola, Černí baroni) a více než devadesát televizních rolí (Hřbitov pro cizince, Polojasno, Lakomec). Nejnovější je jeho role ve filmu Poslední plavky. Za nejlepší mužský herecký výkon v hlavní roli ve filmu Knoflíkáři byl nominován v roce 1997 na Českého lva.

Dvacet let byl v angažmá v Činoherním klubu, nyní hraje v Divadle bez zábradlí (Nebyla to pátá, byla to devátá, Bez roucha, Blbec k večeři, Kdes to byl(a) v noci?). Rudolf se také nejvíce potatil: podobou, stejnou modulací hlasu, láskou k rybám, ale i počtem synů (David, Martin a Rudolf, který je také občasným hercem).

Film

ROZMARNÉ LÉTO

Nejraději mám Rozmarné léto, a to nejenom proto, že tam hrál táta. Čiší z něj totiž pohoda, krásný český jazyk a skvělá režie a herecké výkony. Můžu se na něj dívat kdykoliv – vždycky mě potěší a zvedne mi náladu.

Místo

MONGOLSKO

Místo u řeky Šargyn v Mongolsku. Nedávno jsem tam byl už poosmé… a bylo to zase úžasné! Lovil jsem však i v řekách Šiškid a Tengis.

Kniha

FIESTA

Tak aby mi to šlo k těm rybám, ne? Tak určitě vede Fiesta od Hemingwaye, kterého mám strašně rád nejen proto, že to byl rybář. Jeho knížky se čtou strašně hezky a taky člověk hned dostane chuť na alkohol, který se tam pořád pije. K tomu pak ještě chytne cukání okamžitě odjet. Na ryby.

Člověk

TÁTA

Všeobecně mám rád lidi, kteří se chovají jako člověk. Třeba jako byl můj táta.