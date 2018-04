Ruda z Ostravy: lásku vyznávám denně po vystoupení a ještě u snídaně

Jeho posledním úspěšným projektem je svérázně pojatá písnička, kterou v originále zpívá raper Jay-Z a zpěvačka Alicia Keys. Hit o NewYorku Empire State of Mind přezpíval spolu s Martinou Pártlovou a oslavuje Ostravu. Video před tím, než bylo kvůli nevyřešeným právům staženo z webu, trhalo internetové rekordy.

Vizitka Herec a komik Michal Kavalčík pochází z Českého Těšína. Čtyřiatřicetiletý umělec začínal svoji profesní kariéru v Ostravě, kde vystudoval konzervatoř, teď už ale několik let působí v Praze. Začínal jako moderátor v rádiích a zpíval v muzikálech. Později uspěl v pořadu společnosti HBO Na stojáka. Známým se stal poté, cose přihlásil do soutěže X Factor, kdysi spousta lidí myslela, že nic nehraje a je takový.

"Dyž ten synek s tou bradavicou konečně odstupil - to semse kurde smal hodně nahlas."

Kdy jsem naposledy vyznal lásku:

"Tuš ja to robim po každem vystupeni v šatně v každem městě a pak estě na hotelu a u snidaně."

Kdy jsem naposledy překonal strach:

"Dyž sem měl premieru svoji ONE KURDE ŠOU a nevěděl, jak to cele dopadne. A dopadlo to kurde dobře."

Kdy jsem se naposledy pro něco nadchl:

"Dycky pro tu Ostravu, kurde to de děcka samo."

Kdy a proč jsem naposledy plakal:

"Tuš to bylo v kině, kurde nedavno, dyž skončil ten fajny bijak Kickass. To sem bulel jako maly synek."

Kdy a co jsem naposledy záviděl:

"Že kapela Kryštof a božsky Kaja mají Pendolino zadara a Ruda kurde nic."

Kdy a proč jsem se naposledy vytočil:

"Dycky mě kurde vytoči, jak dostanu podmirak v hospodě!!! To boli!!!"

Jak jsem naposledy vyhrál:

"Tuš to vim přesně - to bylo v Poker Texas Holdem a bylo to sedm litrů, kurde, a kupil sem si za to nove tryko AC/DC."

Kdy jsem se naposledy dobře najedl a co to bylo:

"Fajne vaři v restauraci La Futura na Dubině v Ostravě - tam to je dycky masakr."

Kdyaproč jsem naposledy nadával:

"Do řiti, čemu musim vyplňovat tu ten dotaznik osobně!"

Kdy a co jsem si naposledy koupil jen tak proradost:

"Novy otvirak na lahvače na motorek, kery to pivo otevře uplně sam. Za 8 euro kurde."

Kdy naposledy jsem měl radost jako malej kluk:

"Dyž to naše video Ostrava vyrubalo 1 000 000 kliknuti za 7 dnu a 6 hodin."

Můj poslední úlovek:

"Muj fajny posledni ulovek se jmenuje Martina Partlova, bo to je kočka jak sviňa a ma fajne nove balony - štyrky :-)"