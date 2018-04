Co dělá ženu sexy? Nejsou to oči ani dekolt, nejdůležitější jsou rty

Stačí malý pohled do minulosti i na současnou kulturu. Slavná Marilyn Monroe a nejslavnější představitelka retro stylu Dita Von Teese. Každá z nich má jinou barvu vlasů, ale něco zásadnějšího je spojuje, něco, co neodmyslitelně patří k jejich image - rudá rtěnka. Zkrátka platí, že sex symbol není sex symbolem bez červené rtěnky. To platilo před 60 lety a platí to i nyní.

Rudá ústa fascinují lidstvo od nepaměti. Nejsou to oči ani dekolt, kam se muži dívají nejdříve.

To potvrzují i vědecké výzkumy. Oční test provedený na univerzitě v anglickém Manchesteru prokázal, že muži při setkání s opačným pohlavím prvních pět vteřin zírají na rty svého protějšku.

"Po celá staletí si ženy malovaly ústa, aby zvýšily jejich přitažlivost," vysvětluje doktor Geoff Beattie, který vedl zmiňovaný průzkum. "Tento trend se datuje již od starého Egypta."

Královny i herečky

Věděli jste, že v 18. století byl anglickému parlamentu předložen zákon, že manželství se ženou nosící rudou rtěnku může být bez dalšího důvodu rozvedeno či anulováno?

Rudá ústa a vnímání přitažlivosti spolu velmi úzce souvisí. Vůbec nezáleží na tom, zda máte rty úzké či plné jako Angelina Jolie, červená rtěnka vždy zvýší jejich přitažlivost. Toto líčidlo se považuje na nezbytné napříč časem i kulturami.

Rtěnky najdete coby nezbytnou součást francouzské elegance i tradičního líčení japonských žen. Nosila je královna Kleopatra, anglická panovnice Alžběta I. i celý zástup hollywoodských krasavic.

A proč vlastně? Rudá ústa evokují smyslnost a mají spojitost s ženskou plodností. V době ovulace rty získávají na plnosti a mění se i jejich barva. Líčidly takto ženy po tisíce let šálí své okolí a daří se jim to na jedničku s hvězdičkou.

Rudá rovná se sex

Červená ústa asociují sex, ale také moc. Ženy v politice i ty, které zastávající vysoké posty, to moc dobře vědí a také toho využívají. V tomto případě může rudá pusa znamenat solidaritu i protest vůči zavedeným pravidlům. V základu je známkou sexuálního osvobození žen.

Nosit červenou rtěnku může každá žena bez ohledu na typ či věk, důležité je vybrat si ten správný odstín a také udržovat rty hladké a dobře hydratované.

Klasickou variantu představuje make-up podle Marilyn Monroe - třpytivé bílé oční stíny, protažená černá oční linka a lesklé rudé rty.

Výrazné nalíčení rtů si žádá také trochu cviku a dodržování pár jednoduchých pravidel. Vyberte si barvu a texturu, která vám nejvíce vyhovuje. Zabereme vám to trochu času a trpělivosti, ale vyplatí se.

A jak správně výraznou rtěnku aplikovat, aby vám skutečně vydržela více než půl hodiny?

1. krok

Na rty aplikujte výživný balzám, který dodá potřebnou hydrataci, vyhladí povrch a zamezí jejich vysoušení. Počkejte několik minut, v případě potřeby před samotným líčením zbytek balzámu setřete papírovým ubrouskem.

2. krok

Pro maximální zdůraznění barvy naneste na rty jemnou vrstvičku make-upu či korektoru a zafixujte ji pudrem. Získáte tak ideální základ pro sytou a dlouho držící barvu.

3. krok

Aby rtěnka držela na svém místě a nerozpíjela se do drobných vrásek, vždy vykreslete kontury tužkou na rty. Volit můžete odstín v barvě rtěnky či neutrální. Ten je však potřeba celý následně překrýt rtěnkou. Nepoužívejte konturku tmavší než je barva rtěnky!

4. krok

Výrazné rtěnky se nejlépe aplikují s pomocí tenčího štětečku na rty, výsledek vydrží mnohem déle a navíc docílíte rovnoměrnějšího nánosu. Nanášíte-li rtěnkou rovnou, dejte si na čas, nespěchejte.

5. krok

Přebytečnou barvu obtiskněte do jemného papírového ubrousku. Pro maximální prodloužení barvy na rtech ještě naneste tenkou vrstvu transparentního pudru a zopakujte krok č. 3.

Pozor však v případě velmi suchých rtů, ty může pudr a druhá vrstva více vysušit. Stejně jako matné, dlouhotrvající rtěnky jim nedělají z dlouhodobého hlediska dobře. Klasická, hydratační, polomatná a červená rtěnka představuje sázku na jistotu i komfort při nošení.