Rtěnky v obchodech nezkoušejte rovnou na rty

Protože neexistuje žádná hygienická vyhláška na používání testerů, vychází se z toho, že se lidé chovají podle běžně zažitých hygienických pravidel. Ale chováme se tak všichni?

Paní Věra z parfumerie Marionnaud se usmívá. "Ano, testery rtěnek jsou velký problém, zrovna nedávno jsme o tom s kolegyněmi hovořily. Většina žen, které si kupují rtěnku za osm stovek, si ji prostě chce vyzkoušet a nestačí jim jen máznout barvu na ruku. Máme zde papírové ubrousky, kterými si ženy otírají ústa, než rtěnku nanesou. Pokud vidíme, že má zákaznice opar, samozřejmě jí vyzkoušení rtěnky na ústa zakážeme. Někdy je ale v obchodě velký provoz a nemůžeme být u každé paní či slečny. Pak je na každé, zda hygienické riziko podstoupí na vlastní nebezpečí. Samozřejmě je nutné také brát na zřetel rizikovou skupinu žen, na kterých je vidět, že berou drogy. Ty se snažíme z prodejny co nejdříve vyprovodit. Hodně se nám také testery ztrácejí, ženy je vyzkouší a strčí do kabelky."

V parfumerii Sephora nemají problémy s feťačkami, u dveří je stále ochranka, ale spíše s mladými dvanáctiletými a třináctiletými slečnami, které si rtěnky zkoušejí přímo na ústa, aniž by braly v úvahu hygienické riziko.

"Některé ženy a dívky jsou bohužel schopné takového rizikového chování, takže by ostatní měly být velmi opatrné. Použitím testovací rtěnky na rty je možné přenést především různá herpetická onemocnění, ale také například při infekci retních koutků i stafylokola," varuje mluvčí Sdružení obrany spotřebitelů Ivana Picková.

Sdružení zároveň ve svém miniprůzkumu zjistilo, že je běžné zkoušet barvu zvoleného výrobku na hřbetu ruky, ale třetina z dotazovaných žen se setkala s tím, že jiné spotřebitelky zkoušely tester přímo na rty. Tak, jak to testuje také většina žen v parfumerii Sephora, kterou jsme navštívili. Pokud zákaznice trvá na vyzkoušení přímo na ústa, měla by povrch rtěnky alespoň otřít ubrouskem.

V parfumerii Douglas nás vedoucí ubezpečila, že u nich se na testování rtěnek používají štětečky, které jsou po použití vydezinfikovány, aby další zákaznici nehrozilo žádné nebezpečí. A co lesky a tužky na rty? S těmi problém není, většina žen se spokojí s jejich vyzkoušením na ruce.

"Pokud si chcete koupit rtěnku, kterou už jste doma měly, a není možné ji najít podle čísla a značky, doporučuji si doma máznout barvu na čistý proužek bílého papíru a totéž potom udělat v prodejně, dokud nenajdete odstín, který by se nejvíce blížil tomu, co hledáte. Je to nejobjektivnější způsob, jak najít tu správnou barvu, aniž byste musely zkoušet na ruku nebo na ústa, doporučuje vizážistka Radka."

Podle zjištění Sdružení na ochranu spotřebitelů se nechováme všichni v souladu s hygienou a použití testeru nemusí být vždy bezpečné. Proto požádalo Hlavního hygienika ČR i Státní zdravotní ústav, aby v rámci svých pravomocí upozornili na nebezpečí, která z takového zacházení s kosmetickými testery pro zdraví ostatních mohou plynout.