Studentka bojuje rtěnkou proti Donaldu Trumpovi

Katie Sonesová, která studuje na univerzitě v Kalifornii, našla cestu, jak svérázným způsobem bojovat za ženská práva. Velmi ji naštvalo, jak prezident Donald Trump během své volební kampaně prezentoval svůj přístup k ženám. Řada jeho výroků byla neuctivá, vulgární a veřejnost velmi pobouřila. Když vyhrál volby, naštvala se a vytvořila projekt, který slouží jako Trumpova antikampaň a zároveň jako prostředek, jak podpořit ženské charitativní organizace.

A její zbraní je obyčejná rtěnka. Dostala název Lipslut, což je složenina slov rty a coura, ale jak přesně tento název vznikl, si Sonesová nechává pro sebe. Celý projekt nese název F*ck Trump a jeho součástí je i zdvihnutý prostředníček namířený proti hlavě Spojených států.

Rtěnka podle sociálních sítí

„Řekněme, že prostě nejsme spokojeni se stávající socio-politickou reprezentací a s praktikami kosmetického průmyslu. Než abychom si stěžovali, raději dáváme peníze tam, kde je to třeba,“ vyjádřila se Sonesová za sebe i tým příznivců, kteří se k ní přidali a pomáhají s projektem.

Ten je zatím pouze v přípravě a první rtěnky by měly světlo světa teprve spatřit. K mání jsou pouze návrhy, na hotový produkt si zákaznice zatím musejí počkat. Měl by však vypadat úplně stejně jako na obrázcích, které jsou dostupné na sociálních sítí. Zároveň je jejich výroba podmíněna i tím, že nejsou testovány na zvířatech.

Skrze sociální sítě se projektu dostává nebývalé podpory. Sonesová se už při výběru odstínu výrobku obrátila fanoušky, aby jí pomohli rozhodnout, jak má první rtěnka vypadat. Volba padla na jemnou růžovou barvu v matném odstínu, tedy něco, co by mělo slušet většině žen. Zatím si rtěnku můžete objednat pouze v USA za 19,95 dolaru za kus., ale firma už přemýšlí, jak rozšířit portfolio o nové odstíny a expandovat i do jiných zemí.

Podle webové stránky Lipslut půjde půlka peněz z prodeje rtěnky na charitativní účely. Jaká organizace dostane zelenou, rozhodují sami zákazníci. Jakmile celá antikampaň skončí, poputují vybrané peníze k organizaci, která dostane nejvíce hlasů. Ve hře je Plánované rodičovství, Národní organizace pro ženy, Organizace za lidská práva a několik další subjektů.

Filantropie pro každý den

„Po volbách každý říkal: Podpořte to a podpořte tohle a já jsem nikdy nikomu nepřispěla. Prostřednictví prodeje své rtěnky to chci napravit. Lidé by si rtěnku koupili stejně, takže proč to neudělat tak, aby to zároveň pomohlo někomu dalšímu? To by přece bylo úplně perfektní,“ říká podnikavá studentka.

A dodává, že zájem o rtěnku přichází ze všech koutů Spojených států. „Věříme v lidi, kteří nás podporují, a chceme, aby se filantropie stala součástí každodenního života,“ uzavírá Sonesová.