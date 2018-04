Rtěnka třikrát jinak! S tou dlouhotrvající nalíčíte ústa, tváře i oči

Šminkobraní Nakupte si se slevou kosmetiku na jaro! Speciálně pro čtenářky OnaDnes.cz jsme na neděli 19.3. a pondělí 20.3. domluvili levné nákupy ve vybraných eshopech. Stačí si on-line stáhnout slevové kódy a pak už můžete výhodně nakupovat zde: Krasa.cz; Vivantis; Notino.cz; Folly.cz; Manufaktura.cz

Potřebujete se rychle nalíčit, ale zapomněla jste si kosmetickou taštičku? Máte-li v kabelce rtěnku, nezoufejte. Z této „nouzovky“ totiž snadno vykouzlíte i oční stíny či zdravíčka na tváře. Nejnovější kosmetický trend totiž myslí nejen na uspěchané ženy, které zapomínají, ale i na ty ostatní, které se snaží minimalizovat obsah svých kabelek. Rtěnku lze totiž použít na více způsobů.

Pozor na klasické rtěnky

Jestliže si chcete s jednou rtěnkou nalíčit více, než jen ústa, pečlivě si hlídejte konzistenci výrobku. Platí totiž, že ne každá rtěnka je vhodná na všechny obličejové partie. Klasické rtěnky, které nemají dlouho trvanlivost a rychle se smyjí by například na víčkách vůbec nevydržely. „Pokud byste si je nanesly na oči, slezly by po víčku dolů do mrkacích vrásek a nevypadalo by to vůbec hezky,“ upozorňuje Janka Letková, make-up artist a lektorka Make-Up Institutu Prague.

A dodává, že v menším množství se i méně trvanlivá rtěnka dá použít jako tvářenka. „Na líčka ji můžete naklepat, protože se vsákne. Pokud nebudete s výsledným efektem spokojená, můžete tento proces po chvilce zopakovat,“ radí vizážistka. Podle ní jsou nejlepším multifunkčním líčidlem dlouhotrvající rtěnky, které jsou matné a dostatečně přilnou k pokožce. Jejich velkou výhodou je to, že s nimi můžete jíst, pít a klidně se i líbat, aniž by tím intenzita barvy nějak výrazně utrpěla.

Obecně platí, že rtěnka se nejlépe nanáší přes štětec, protože se snáze dostanete do všech záhybů vašich rtů. Tenhle způsob není ale vždy úplně pohodlný. „Klidně zvolte jinou formu aplikace. Důležité je, abyste produkt rozetřeli po celém objemu rtů a nevynechali ani koutky. Pokud se vám úplně nedaří nanést rtěnkou, můžete si dopomoci konturovací tužkou“ radí Janka Letková.

Tváře bez pudru

S očními stíny, které si chcete nanést pomocí rtěnky, je třeba si trochu pohrát. Můžete použít prsty, ale opět platí, že nejlepšího efektu docílíte jestliže si vezmete štětec. „Pokud nemáte rtěnku úplně zaschlou, můžete použít ještě blendovací štětec a rozpracovat okraje do ztracena,“ říká lektorka a dodává, že zvyšovat barevnou intenzitu stínů lze pomocí vrstvení.

„Hodně frčí rtěnky, které si lze naťupkat, jak na rty, tak i na líčka. S těmito produkty ale zacházejte opatrně a nanášejte pouze na tváře, kde je make-up, nikoliv pudr. V případě, že byste měla tváře zapudrované, mohlo by vám ťupkování vytvořit fleky,“ upozorňuje Janka Letková a dodává, že u dlouhotrvajících rtěnek není vůbec třeba používat pudr.

„Dlouhotrvající efekt bych určitě neřešila pudrem. Vsadila bych na výběr správné konzistence rtěnky. Tedy na hydratační rtěnku, která vypadá leskle,“ uzavírá vizážistka.

