Rozzářit pleť v zimě pomůže také sauna a napařování

Mráz a neustálé výkyvy počasí nepůsobí negativně nejen na naší psychiku, ale i na naši pleť. Aby byla dostatečně chráněná proti chladu, musí si pleť v zimě vytvořit ochranný filtr, který je velmi důležitý i pro výživu. Bez něj by byla zarudlá a stále vysušená.

Ráno: Hydratační krém je základ

Kvalitní hydratační krém je pro naši pleť stejně důležitý jako teplý kabát. Vytváří na obličeji ochrannou bariéru, která udržuje pleť stále krásnou a hydratovanou.

Základem je vždy ranní péče. Měly bychom používat kvalitní denní hydratační krém, který se rychle a dobře vstřebává. Důležité je dát si pozor, jaký druh pleti máte a podle toho si vybrat správnou péči.

Na zimu je obecně dobré vybírat si převážně mastnější krémy, protože je nezbytné, aby byla pleť v chladu maximálně vyživená. Pozor si dejte nejen na horách, ale i ve městě, kde na vás navíc kromě chladu útočí i smog a vaše pleť kvůli tomu může být podrážděná a mdlá.

Krém si můžete vzít s sebou do kabelky a asi po čtyřech hodinách si obličej znovu promasírovat alespoň lehkou vrstvou. Kromě dostatečné hydratace by váš denní krém měl obsahovat i UV ochranu, pokud jste na horách, pak zvyšte faktor. Tamější slunce může být velmi intenzivní i skrz mraky.

Přes den: Hodně pijte a vyhněte se smaženým pokrmům

Dostatek tekutin by měla mít pleť i zevnitř, proto hodně a pravidelně pijte. Nejlepší je neperlivá voda nebo fresh džusy, které vám dodají dostatečný přísun vitaminů.

Pozor na alkohol. Vyvarujte se přemíře svařáků, grogů a čajů s rumem. Alkohol má totiž jednu nepříjemnou vlastnost: roztahuje cévy. To spolu se změnami teploty může způsobit náhlé zarudnutí pleti, dokonce se vám na obličeji mohou udělat červené skvrny, které jen tak nezmizí. Samozřejmě nikdo se v zimě neubrání tomu dát si svařák pro zahřátí, ale nezapomeňte dát si k němu i čistou vodu.

Pro krásnou pleť je důležitá i strava. Odborníci by nám nejradši vyřadili z jídelníčku všechno smažené a tučné, ale kdo by vydržel jíst jen to "zdravé"?

"Ideální by bylo nekonzumovat žádný alkohol, kofein, sůl a smažená jídla, ale je mi jasné, že to je naprosto nemožné. Doporučuji proto v zimě jíst více ovoce, salátů i mléčných výrobků. Naordinovala bych každému alespoň dvě mandarinky denně," říká dietoložka Veronika Hořejší.

Večer: Choďte spát vždy odlíčená

Pleť má sklon být v zimě mnohem křehčí než na jaře nebo v létě. Večerní pleťový rituál by měl obvykle začínat odlíčením nejlépe s pomocí peelingu.

Odlíčení by mělo být důkladné a měly byste se vyhýbat přípravkům s alkoholem. Hlavně nedřete pleť silně odličovacími tamponky, abyste neporušily její strukturu, která je díky chladu mnohem méně komplexní než v teplém počasí. Na noc nezapomeňte nanést noční krém, který pleť zjemní a přes noc pomůže regeneraci.

Extra tip: Sauna a napařování

Pokud máte pocit, že i přes pravidelnou péči a používání kvalitního krému je vaše pleť v zimě mdlá s šedivým nádechem, zdravý a krásný vzhled pomůže navrátit sauna. Přes zimu do ní zavítejte minimálně jednou za čtrnáct dní. Pleť postupně zesílí a vrátí se jí přirozený jas.

Pokud nemáte saunu ani různé druhy par v oblibě, dopřejte si doma pravidelný napařovací večer. Ohřejte vodu v hrnci, nasypte do ní sůl a s ručníkem na hlavě nad ní alespoň třikrát po pěti minutách relaxujte.

Kromě toho, že si uvolníte dutiny, uděláte skvělou službu i své pleti, které se vrátí zdravý nádech a vyčistíte si tím póry. Po napařování si už nic na večer nedomlouvejte, měla byste pak být alespoň tři hodiny v klidu a v teple.