Rozvodová sezona po česku, evropsku i po americku

Rozvod Paroubkových očima reportéra MF DNES

Vím, že mě manžel podváděl v manželství opakovaně. Byla bych ráda, kdybychom byli po rozvodu přáteli, ale myslím, že po tom všem to nepůjde. Nedodržel dohodu, že se do rozvodu nebude v novinách prezentovat se svou milenkou. Posílal mi ošklivé esemesky. Vůbec si mě neváží. Mou toleranci a respekt bral za slabost.

Tak nějak by mohla vypadat pasáž z pamětí Zuzany Paroubkové - skutečných a neseškrtaných vzpomínek na její manželství.

Byl by to určitě trhák. A Jiří Paroubek by se zřejmě musel poohlížet nejen po novém bytě, ale i po novém zaměstnání. Těžko by hledal politickou stranu, která by ho v takovém světle oslavovala jako vůdce.

Jenže to by se Zuzana Paroubková musela jmenovat třeba Pavla Topolánková nebo úplně jinak... Musela by být míň bezelstná, oddaná a důvěřivá. Víc dračice, což kdysi prohlásila o Lauře Bushové, a Paroubek se pak za její výrok omlouval na americké ambasádě a doma si neodpustil mediální školení. Vadilo mu i to, že jeho žena prozradila jeho záměr pracovat v budoucnu v bance. Na další rozhovor přišla i s tiskovým mluvčím vlády, její muž si tenkrát svůj mediální pohled pohlídal.

Paroubková za svým manželem stála pokaždé, když to potřeboval. A to nejen když před loňskými volbami četla třesoucím se hlasem připravenou obhajobu, že Paroubek je čestný muž. O rok později - na přelomu května a června - kryla manželovu nevěru, byť o ní dávno musela vědět.

Na mou otázku, zda je pravda, že se s manželem dohodli na rozvodu, tehdy poněkud vyhýbavě prohlásila: „To jste mě překvapil, zavolejte mi za hodinu.“

Telefon pak nezvedala. Až po čase poslala ráznou esemesku: „Je to kachna. Šíří ji závistivci, kteří nám nepřejí náš vztah.“ Nepřipadá vám ta odpověď jako od někoho jiného? Je asi zřejmé, s kým se o ní radila.

V červenci vydali společné oznámení o rozvodu.

„Rozvod jsem zvládl jako čestný muž, moje žena mě nebude pomlouvat jako manželka premiéra Topolánka. My jsme se na všem domluvili. Můžete se jí zeptat, odpoví vám, že je spokojená,“ opakoval Jiří Paroubek.

Vždy počítal s tím, že je na bývalou partnerku spolehnutí.

Není se čemu divit - tak to platilo 28 let, co byli spolu.

Paroubková držela slib mlčenlivosti i v této poslední etapě manželství. Při jednom našem soukromém telefonátu ztratila ostražitost, zrovna se potřebovala vypovídat. Mezi pláčem si na svého muže od plic postěžovala. Párkrát se pak v médiích osmělila k drobnému výpadu - třeba když muži vzkázala, že mu po rozvodu nebude půjčovat jejich jezevčíka, protože na to má svého Andyho až moc ráda... Do otevřeného konfliktu proti Paroubkovi však nešla a asi nikdy nepůjde. Není to její styl. Navíc ji manžel drží v šachu - je odkázaná na jeho štědrost.

„Měla jsem se dřív osamostatnit, stát se na manželovi nezávislou,“ říká teď sama. „Muži jsem kariéru přála, proto jsem se raději starala o rodinu, a můj plat nikdy nebyl nijak závratný.“

Paroubek jí nejdřív slíbil kapesné a tvrdil, že jeho žena ani bez něj strádat nebude. Když mu novináři vypočítali, že na to z oficiálních příjmů těžko ušetří, veřejně prohlásil, že jí žádnou apanáž vyplácet nebude. Takže se možná Zuzana Paroubková zase ve svém muži zklame.

Kdyby vydala paměti „Pravda o Jiřím P.“, nějaký ten milion by určitě vydělala.

Macková: S manželem se nedá žít!

Loni v květnu Miroslav Macek bránil čest své ženy. Davida Ratha, jenž o něm řekl, že se oženil s bohatou švýcarskou rentiérkou jen pro peníze, ztrestal na sjezdu lékařů pohlavky.

Teď jeho image rytíře hodně utrpěla - kvůli veřejné nevěře. Fotografie ze zahrady rodinného sídla v Zábřehu na Moravě, na které je dvaašedesátiletý bývalý politik zachycen nahý se svou mladou exmilenkou, se po internetu šíří podobnou rychlostí jako kdysi video s jeho legendární fackou. Bokový vztah sice ukončil, ale manželka Jana Bloch-Macková (54) podala žádost o rozvod.

Macek pravil: „Nerozvádím se, jsou to fámy.“ A rozhovor pro MF DNES na rozdíl od své ženy odmítl. "Manželka a šéf mají vždycky pravdu,"podotkl jen.

„Muži už nevěřím,“ tvrdí ona.

Vaše manželství trvá šest let, prošlo už někdy podobnou krizí?

Tahle není první, ale je jednoznačně největší. Proto taky povede k rozvodu.

Proč jste tentokrát ztratila trpělivost?

Důvodem byl manželův vztah s jistou slečnou. Prosím, nebudeme ji jmenovat. Ta tvrdila, že otcem jejího druhého nemanželského dítěte je můj manžel. Ač se prokázalo, že tomu tak není, bylo to pro náš vztah devastující. Pět týdnů čekání na výsledky testů bylo jedno z nejhorších období mého života. Nemanželské děti tady mají ohromná práva...

Třeba dědit.

Určitě. Byla to hrozná nejistota, slečna už od těhotenství tvrdila, že dítě je jeho. I muž byl přesvědčen, že to tak bude.

S manželem dítě nemáte, muselo to být o to bolestivější.

Samozřejmě. Ale o tom vůbec nechci mluvit.

Váš muž má pověst milovníka žen. Vás jeho nevěra vážně překvapila?

Žila jsem ve Švýcarsku a tam manželův věhlas milovníka nedoputoval. (směje se) Chápu muže, jako je on - díky té lovecké nátuře něco vyzařují, jsou přitažliví pro ženy ale jako manželé nestojí za moc. Je lépe být Mackovou milenkou než manželkou. Takže se s ním rozvedu a stanu se jeho milenkou! (tváří se vážně) Co se smějete? Vždyť to musím trochu odlehčit, aby to neznělo jako tryzna.

Co teď k manželovi cítíte?

Bolest a lítost ze zničeného vztahu. Můj manžel mi dodnes není lhostejný. Jen si musím přiznat, že to není člověk, se kterým se dá žít. Už několik měsíců bydlím jinde. Nedávno jsem byla na rodinné chalupě - potřebovala jsem polínka na podpal do krbu, sápala jsem se po sekyře a švagr mi pomohl. (je dojatá) Omlouvám se. Tam jsem si uvědomila, že teď nemám žádnýho chlapa na sekání dříví, a nemohla jsem zastavit slzy. Pořád bojujete, snažíte se vypadat silně a pak vás dostane taková maličkost. Ale s tou sekyrou bych to opravdu zvládla sama. (bojovně)

Co by se muselo stát, abyste od rozvodu upustila?Neumím si nic takového představit. Nebylo to poprvé, kdy mě takto zklamal. Odpustit se dá, ale znovu nabýt důvěru těžko. Já ji ztratila a nemám na čem stavět.

A zatím jste ještě asi ani neodpustila, že?

(Váhá) Teď jste mě dostal. Snažím se, ale je to vše moc čerstvé.

Co vám řekl na rozvod?

Že udělá vše, aby mě získal zpět.

Přitom tvrdí, že se nerozvádíte, že jsou to vše fámy.

Opravdu? Zajímavé! To teda... To mě docela naštval!

Třeba to pořád bere jenom jako hrozbu.

Možná. Už minulý rok v létě jsem nechala udělat žádost o rozvod, ale manžel mě přesvědčil, abych ji nepodala. Teď budu důsledná. Stání by mělo být do konce roku.

S rozvodem máte zkušenosti oba. Proběhne ten váš také za dvacet minut jako tento týden rozvod Paroubkových?Nevím. Tady také není moc co řešit. Děti nemáme...

Ale máte velký majetek. A vy jste bohatší než váš muž.

Od začátku máme každý svůj majetek - konto i nemovitosti. Manžel byl už před sňatkem movitý. Ekonomicky jsme byli vždy jeden na druhém nezávislí.

Kdo by při rozvodu získal víc?

Oba bychom ztratili. Já třeba domov v Zábřehu, kde jsem to měla ráda. Několik měsíců jsem tam nebyla a stýská se mi.

Jen po tom sídle, nebo i po Miroslavu Mackovi?

Vy nedáte pokoj. (žertovně) Stýská se mi po našich dřívějších dobách. Ale musím vycházet z faktů. Rozvod je prohra, ale nevidím jiné řešení.

Fakta o rozvodech

Kdy se Češi rozvádí

délka trvání manželství procento rozvodů 1-5 25,7 6-10 26,3 11-15 18 16-20 13,2 21-25 9 26-30 4,5 31+

Rozvedené páry

* Zuzana a Jiří Paroubkovi

* Marianna Ďurianová a Libor Bouček

(moderátoři)

* Claire Merryová a Thierry Henry (modelka

a fotbalista)

* Britney Spearsová a Kevin Federline

(zpěvačka a tanečník)

* Irina a Roman Abramovičovi (podnikatel

a jeho žena)

* Heather Locklearová a Richie Sambora

(herečka a muzikant)

* Pamela Andersonová a Kid Rock (herečka

a muzikant)

* Michaela Kuklová a Jiří Pomeje (herci)

Manželství v krizi

* Mirek Topolánek a Pavla Topolánková (předseda vlády a ODS a strojní inženýrka s politickými ambicemi)

* Jana Blochová-Macková a Miroslav

Macek (rentiérka a bývalý politik)

* Shaunie a Shaquille O’Nealovi (basketbalista

se ženou)

* Dana a Bohouš Josefovi (zpěvák se

ženou)

* Světlana a Robert Zárubovi (moderátoři)

* Hillary Swanková a Chad Lowe (herci)

* Gabriela a Günther Verheugenovi

(eurokomisař a jeho žena)

Eurorozvod roku podle Paroubkova modelu Verheugen

Po loňském skandálu s milenkou už to letos v létě vypadalo, že je mezi Günterem a Gabrielou Verheugenovými zase vše v pořádku. Začátkem září však manželka bruselského eurokomisaře oznámila, že po dvaceti letech z manželství odchází. Tak odstartoval eurorozvod roku.

Český expremiér Jiří Paroubek by si v tyto dny jistě mohl živě vyprávět o svých manželsko-mileneckých trampotách s německým eurokomisařem, a podobně jako on sociálním demokratem, Günterem Verheugenem. Jejich příběhy se tolik podobají. Oba nepatří ani mezi nejmladší, ani mezi nejatraktivnější muže na světě. Oba omámilo volání druhé mízy, našli si milenku, hodili za hlavu letité manželství a riskují tak svoji kariéru.

A oba se rozvádějí. Ovšem s tím rozdílem, že Paroubek se s novým vztahem netají a už chystá novou svatbu. To třiašedesátiletý Verheugen doposud spekulace o milence odmítá a nehodlá jakkoli komentovat rozluku s manželkou.

Zatímco v Česku nevěra zatím politikům v očích lidí příliš neškodí, jinak je tomu v Německu. Nenadálé oznámení manželky Gabriely v německém časopisu Bunte o rozluce způsobilo v bruselských kruzích řádný povyk.

Jistě i v mezinárodním Bruselu, kde je pro mimomanželské vztahy obzvlášť příznivé prostředí, by bylo možné nevěru považovat za běžnou a zejména privátní záležitost. Komisař přece jen není na rozdíl od premiéra volený politik, ale především úředník vykonávající to, co mu umožní a uloží členské země EU.

Největší potíž je v tom, že odchod manželky od Verheugena podle řady názorů potvrzuje nejen rozsáhlé a šťavnaté spekulace o milence, ale také podezření o jejím protežování. Tou, která má mít s eurokomisařem už dva roky tajný vztah, není nikdo jiný než šéfka jeho kabinetu Petra Erlerová.

Na tento velice vlivný post - někdy tito lidé mají větší moc než komisaři samotní - se vyšvihla teprve vloni. Erlerová si navíc finančně značně polepšila, dostala přidáno 2500 eur, čímž přeskočila dvě platové třídy.

Verheugen vždy vytrvale odmítal, že by společné „přátelství“ stálo za jejím povýšením na post ředitelky kabinetu. „O schopnostech paní Erlerové nelze vůbec pochybovat,“ argumentoval tehdy Verheugen s tím, že za její nominací nejsou žádné „vztahy“.

Jenže si nedávali pozor. Jako „dobří přátelé“ spolu odjeli na dovolenou zdánlivě daleko, do Litvy. Tady je ovšem kdosi všímavý vyfotografoval, jak jdou ruku v ruce po pláži. Tato fotografie se v německém časopisu Focus objevila. Ale už ne ta, na které měli oba být přistiženi na nudistické pláži.

Verheugen nadále trval na svém, že s paní Erlerovou ho pojí čistě přátelský vztah. Manželka to nikterak vehementně nepopírala a ještě letos v červenci se oba dva objevili bok po boku na Wagnerově festivalu v bavorském Bayreuthu.

Ovšem trpělivost ji zřejmě definitivně přešla poté, co německý deník Bild zveřejnil další fotografie. Na jedné z nich Verheugen večer přijíždí k bytu Erlerové a na další druhý den ráno její bydliště zase opouští. Verheugen spekulace o nevěře opět odmrštil a pouze řekl, že záběry nepotvrzují nic jiného, než „intenzivní špionáž“.

Komisař si musí být velice dobře vědom, že aféra neprospívá jeho pověsti a podlamuje mu autoritu v centru Evropské unie. Jako místopředseda komise proslul coby bojovník proti „byrokratickým kleštím.“

Jednoduše řečeno, pustil se do velice složité, ale v očích většiny občanů nezbytné mise: oprostit Evropskou unii od nadbytečných zákonů, které mnohdy spíše jen svazují evropské podniky a brzdí jejich prosperitu.

Podle bruselských zdrojů se Verheugen tak trochu stal „obětí“ svých kolegů, které nutil rušit zákony, jež mnohdy sami předtím sepisovali. Komisař navíc zaútočil do vlastních řad, když euroúředníky obvinil z uzurpování přílišné moci. Není proto vyloučeno, že citlivé fotografie do časopisů poslal některý z uražených spolupracovníků.

Zatím se ale zdá, že privátní nepříjemnost přímo neohrozí jeho bruselský post komisaře pro podnikání a průmysl. Předseda komise José Barroso řekl, že nadále trvá na stanovisku z loňského podzimu. Tehdy se za Verheugena postavil a řekl, že v případu neshledává konflikt zájmů.

Změnu na bruselském postu eurokomisaře si prý navíc příliš nepřeje ani německá kancléřka Angela Merkelová. A tak šeptanda v budově komise rozvíjí spíše tu verzi, že nakonec bude muset jít Erlerová a Verheugen si doslouží zbývající dva roky.

O´Neal: Náš vztah zkrachoval

V přepychové restauraci v losangeleské čtvrti Beverly Hills seděl na svatého Valentýna 2003 jediný host. Těhotnou ženu v šedé blůzce obsluhoval ohromný rozesmátý chlap v kuchařské čepici a bílém úboru, který dokonale kontrastoval s jeho tmavou pletí. Na stole poházené rudé lístky růží, v pozadí planoucí svíčky.

To jeden z nejlepších basketbalistů světa Shaquille O’Neal rezervoval celý podnik pro svou paní Shaunie a servíroval jí jídlo, které sám pomáhal připravit. Napadá vás snad romantičtější nebo rozmařilejší oslava svátku zamilovaných?

Minulý týden v Miami podal pětatřicetiletý O’Neal žádost o rozvod. Pro média v Severní Americe to byla prvotřídní senzace. V soudním řízení se má rozhodnout o rozdělení majetku, jaký si obyčejný český občan ani nedovede představit. A taky o opatrovnictví šesti dětí. „Manželství je v nevratném rozkladu,“ píše se v O’Nealově návrhu, zveřejněném americkými médii.

Slečnu Shaunie Nelsonovou si po delší známosti bral o Vánocích 2002. Rovněž v Beverly Hills. A taky to byl okázalý večírek. Nevěsta dostala od superhvězdy ligy NBA prsten se sedmnáctikarátovým diamantem.

Než se seznámili, měli oba po jednom dítěti z předchozích vztahů. Spolu stihli zplodit další čtyři potomky. Chlap, jenž měří 216 centimetrů, váží okolo 150 kilo a nosí boty velikosti 23. A o dvě hlavy menší, o tři roky mladší, poměrně útlá žena… Ač jejich tělesné disproporce vypadaly až komicky, dlouho působili dojmem spokojeného páru. Oba jsou vysokoškoláci, ona svého času pracovala jako televizní reportérka, spolu pořádali dobročinné akce. Organizovali třeba sbírku pro oběti hurikánu Katrina v New Orleansu. Když měl boháč O’Neal v dotaznících vybrat svou nejcennější věc, pravidelně odpovídal: Rodina.

„Zpráva o jejich rozvodu se mnou dost zatřásla,“ prohlásil v jednom rozhlasovém interview Pat Riley, kouč O’Neilova týmu Miami Heat. „Ale on to zvládne - oni to zvládnou. Vždyť já mám Shaunie moc rád. Podle mě je to skvělá, fakt skvělá holka. Měl jsem dost šancí ji poznat.“

Oba manželé situaci odmítají komentovat. Zjevně netouží rozdmýchávat veřejný skandál. O děti by se přetahovat neměli. O’Neal souhlasí s jejich svěřením do péče své paní. Vyhrazuje si právo je volně navštěvovat. S porcováním rodinného bohatství bude asi větší potíž. V O’Nealově rozvodovém návrhu se totiž píše o tom, že jeho žena tajila některé své investice a nákupy. „Soud by si proto od žalované měl vyžádat plný, pravdivý a správný seznam veškerého kapitálu, akcií, dluhopisů a jiného jmění, s nímž přišla do styku za dobu trvání manželství,“ uvedl žalobce.

O’Neal vydělává dvacet milionů dolarů ročně jen hraním za Miami Heat. A ještě o něco vyšší částku mu vynášejí reklamní smlouvy. V zámoří je totiž celebritou první třídy. V rozhovorech odpovídá originálně a vtipně. Občas provokuje, břitce si utahuje ze soupeřů. Nahrál rapové album a moderoval vlastní televizní show Shaqova velká výzva, v níž podněcoval floridské děti, aby se bohapustě nepřecpávaly a staraly se o svou kondici.

Rodina žila v exkluzivním sídle v Miami Beach. O’Nealovi ho pořídili za 18,8 milionu dolarů, teď ho nabízejí za symbolických 32 milionů. Proč symbolických? Protože O’Neal na dresu nosí číslo 32. Jeho příjmy za uplynulých pět let v přepočtu jistě přesahují čtyři miliardy korun.

Právě peníze, které si asi paní O’Nealová „ulila“ stranou, možná definitivně roztrhly svazek donedávna považovaný za idylický.