Rozvod rodičů mě zasáhl, říká Anna Stropnická

"Atmosféra a nátura Římanů se mi líbila, oni jsou bezprostřední, vášniví, všechny emoce jsou silné, ale samotné město mi přišlo hrozně veliké. Bydleli jsme na okraji Říma a dostat se do centra znamenalo cestovat aspoň hodinu. Neumím si představit, jak bych tam zvládla třeba teenagerovský život, všechno mi tam připadalo hrozně z ruky, v Praze je mi líp," přiznává Anna Stropnická, která se pravidelně objevuje v televizním seriálu Ordinace v růžové zahradě jako dcera doktora Dalibora Frynty.

vizitka Anna Stropnická (21) se narodila v Praze. * Je dcerou herce a bývalého velvyslance a ministra kultury Martina Stropnického a textařky a scenáristky Lucie Stropnické. * Studuje na Vyšší odborné škole herecké. * Hraje v seriálu Ordinace v růžové zahradě, hostuje v Divadle v Mladé Boleslavi. * Její bratr Matěj Stropnický (26) je politik, mladší sestra Františka (16) studuje. * Je svobodná, žije s přítelem.

Z dětství prožitého částečně v zahraničí jí nezbyly žádné kamarádky. "Když jsem odcházela, rozdávaly jsme si adresy, že si budeme psát, ale nedošlo na to. Přece jen jsem tam byla krátkou dobu a hlavně ne na jedné škole," říká.

Zůstaly jí však kamarádky z české školy, do níž střídavě chodila. "Jsme parta pěti holek a do dneška se vídáme. Je to silné přátelství, které nám vydrželo, i když jsem byla v Itálii. Vždycky, když jsem se vrátila, tak mě okamžitě přijaly mezi sebe," pochvaluje si.

Pohromadě však nevydržela rodina Stropnických. Pár let po návratu ze zahraničí se rozpadla. Novou partnerkou a později manželkou Martina Stropnického se stala herečka Veronika Žilková.

"Rozvod jsem samozřejmě nevzala dobře, ale nakonec jsem díky tomu hodně nahlédla do partnerských záležitostí. Přišla jsem na to, že soužití dvou lidí ovlivňuje strašně moc faktorů a asi nejdůležitější je, v jaké rodině člověk vyrůstal, s jakou představou jde do vztahu. A že by o tom ti dva měli hodně mluvit, ještě než se vezmou," říká dnes.

Anna Stropnická přesto všechno, co se stalo jejím rodičům, věří v manželství na celý život. "Jsem v tom idealistka," tvrdí.