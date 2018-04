Rozvod bez obviňování a ztráty jednoho z rodičů. V Německu to jde

„Cochemská praxe úspěšně funguje již více než 20 let, do dvou měsíců od podání žádosti o rozvod se při ní dohodne na porozvodové péči o děti 80 % všech párů. U vyhrocených vztahů trvá tato fáze rozvodu nejdéle 6 měsíců,“ vysvětluje Markéta Nováková z iniciativy Cochem.cz, která by ráda zavedla tuto praxi i v Česku.

Cochem je menší město v údolí Mosely v Německu. Rozvodoví advokáti, sociální pracovníci, soudci, soudní znalci, mediátoři a další si zde řekli, že chtějí svá povolání, která se všechna točila okolo rozvodu, začít dělat jinak. A to takovým způsobem, aby hájili skutečný zájem dítěte. Viděli, že v dosavadní praxi jednali svými kroky proti sobě a napětí mezi rodiči pouze eskalovali, namísto nabídnutí potřebné odborné pomoci.



První stání do 2 týdnů

Největší změnou byla snaha dovést rodiče ke společnému stolu a přimět je dohodnout se na péči o děti. Znamenalo to ale i změny v práci advokátů, ti se dohodli pouze na věcné zprávě o rodině namísto „praní špinavého prádla“ před soudcem. První soudní stání se odehraje nejdéle do dvou týdnů od podání žádosti o rozvod.

„To v naší soudní realitě asi zní jako sci-fi, ale nemusí být, jde jen o nastavení priorit,“ dodává Nováková s tím, že samotná jednání vlastně soudce zatěžují méně, protože jsou kratší. Navíc rozhodování není na soudci, ten vlastně čeká na to, až k východisku dospějí oba rodiče.



Pokud toho nejsou schopni sami, začnou rodiče intenzivně docházet na sezení do psychologické poradny, která jim umožní zorientovat se v současné situaci, emocích a prioritách pro dítě. Když jsou na to oba rodiče připraveni, pokračují na společných sezeních, kde se po uklidnění situace dohodnou do nejmenších podrobností na tom, jak bude vypadat budoucí život dítěte. Do poradny dochází rodiče třikrát až čtyřikrát týdně a je hrazená státem. Jejich společnou dohodu pak soudce pouze ztvrdí razítkem a podpisem.



Příklad rozvodu: Georg a Christine

Georg a Christine mají dvě malé děti, kvůli manželově odhalené nevěře ale Christine požádala o rozvod a sbalila Georgovi kufry. Za dva dny od podání žádosti zazvonila u Christine sociální pracovnice. Přišla nabídnout svou pomoc a informovat o tom, jak bude vše probíhat. Do dvou týdnů od podání žádosti se bude konat první sezení před soudem, pokud budou schopni s manželem předložit dohodu o porozvodové péči o děti, soud v této věci rozhodne a bude pokračovat soud o majetkové vyrovnání.

Pokud se do té doby nedohodnou, podrobí se poradenské (mediační) péči do té doby, než k dohodě dospějí. Sociální pracovnice mluvila i s Georgem a nabídla jim oběma, že se další den sejdou v jejich společném domě a pokusí se za její přítomnosti dohodnout detaily péče o děti po rozvodu.

První pokus o smír

Sociální pracovnice začala tím, že popsala jejich současný stav. Nemohou už spolu žít, jejich rodina se rozpadla. Nebudou už fungovat jako manželé, musejí ale být schopni fungovat jako rodiče, každý zvlášť, ale nadále jako rodiče. Zeptala se jich, jestli už přemýšleli nad tím, jak to bude dál, jak zajistí, aby je děti oba mohly pravidelně vídat. Christine vyjádřila velmi ostře, že je snad samozřejmé, že děti budou s ní, že Georg není schopen se o ně postarat, nedělal to do teď. Georg se na ni osopil, že kdyby tu věčně nebyla její matka, byl by schopen se o děti starat.

Sociální pracovnice je zarazila a řekla, že je zřejmé, že na dohodu ještě připraveni nejsou. Zeptala se, zda si myslí, že by se mohli o nový rozhovor pokusit ještě jednou, ještě před soudním jednáním, které mělo být už příští týden. Oba souhlasili, ale bohužel to dopadlo podobně.



První soudní stání

Soudkyně se zeptala obou rodičů, zda dospěli k dohodě o porozvodové péči o své děti. Po zjištění, že se tak nepodařilo, doporučila poradenskou péči pro oba rodiče a upozornila, že pokud by jeden z nich odmítl se péči podrobit, bude na něj soud nahlížet jako na rodiče, který nejeví dostatečnou vůli konat v zájmu a pro dobro svého dítěte.



Poradenská péče je hrazená státem a vykonávají ji odborníci, kteří mají letité zkušenosti. V poradně se oba zaregistrovali a každý dostal termín první návštěvy. Christine měla celkem 10 individuálních sezení v poradně. Během těchto sezení měla možnost svěřit se nezávislé osobě se svými obavami, vyznat se z pocitů ublížení a ponížení, ale také připustit svůj podíl viny. Psycholožka se snažila zprostředkovat jí také pocity jejich dětí v této situaci a nabídnout jí i pohled na věc očima partnera. Podobně probíhala sezení jejího manžela.



Na individuálních sezeních společně s poradcem každý z nich vypracoval seznam svých největších obav v souvislosti s rozvodem a svých přání, týkajících se porozvodového života jejich rodiny. Ukázalo se, že v těch nejdůležitějších bodech se shodují. Oba se nejvíce obávají o své děti.

Společná sezení

Společných sezení absolvovali osm. První sezení se neobešla bez emocí, výčitek a slovních výpadů. Postupně se začali koncentrovat na podstatné věci a atmosféra se zklidnila. Spolu s poradcem vypracovali rodiče velmi podrobný seznam, který zahrnoval vše, na čem by se měli dohodnout.



Od bydlení, frekvence styku dětí s matkou a otcem, výše alimentů, předávání dětí až po slavení narozenin a Vánoc a množství dárků. Nad každým jednotlivým bodem vedli diskuzi a nad každým jednotlivým bodem dospěli také ke společnému rozhodnutí.

Rozvedení dohodou do sedmi týdnů

Druhé jednání u soudu se uskutečnilo do sedmi týdnů od podání žádosti o rozvod. Christine a Georg, resp. jejich advokáti, předložili dohodu, kterou rodiče společně vypracovali. Dohodli se, že děti budou vždy 3 týdny u matky a 1 týden u otce. Do doby, než si Georg zařídí lepší bydlení, bude Christine na 1 týden, kdy mají být s otcem, bydlet u své matky. Součástí dohody byly i detaily, v jakém stavu bude Georg po týdnu domácnost předávat a že si do domu nesmí vodit žádné cizí návštěvy.

