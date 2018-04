Čtyři otázky, které byste si měli položit, než se rozvedete

Skutečnost, že na tom s manželstvím a jeho trvanlivostí nejsme nijak růžově, je chronicky známá. Každé druhé manželství skončí neúspěšně a romantické představy o tom, že spolu pár stráví dlouhý idylický život, patří spíše do červené knihovny.

Podle výpočtů socioložky Marty Vohlídalové uveřejněných před pěti lety v magazínu Gender, rovné příležitosti, výzkum vede z konkrétních důvodů rozvodu jednoznačně nevěra, následuje nezájem o rodinu a alkoholismus jednoho z partnerů.

V bezdětných manželstvích podávají žádost o rozvod častěji muži, jinak jsou iniciátorkami rozvodu častěji ženy. Autorka také uvádí, že v současné době se partnerské vztahy stále častěji upínají k hledání emocionálního uspokojení, proto jsou křehčí a snáze zrušitelné.

To potvrzuje i psycholožka Marcela Vojířová: „I když má i v jednadvacátém století manželství stále svůj význam a představuje důležitý závazek, zároveň je také mnohem křehčí a zranitelnější. Dle mého názoru naši situaci nejlépe vystihuje tvrzení, podle kterého jsme zvyklí pokažené věci spíše vyhazovat než opravovat – a podobně se chováme i v případě manželství. Protože je samozřejmě mnohem komplikovanější a náročnější snažit se najít ve vztahu kompromis a řešení daného problému, řada párů raději volí rozvod.“

Možná jste i vy v situaci, kdy už se svým vztahem nejste spokojeni, ale zároveň si ještě nejste jisti, zda je rozvod tím správným a jediným řešením. „Skutečnost, že začnete o rozvodu mluvit, nebo o něm uvažovat, ještě nemusí znamenat, že jste na něj skutečně připraveni, nebo že nejste schopni vyřešit svou situaci jinak,“ říká psycholožka.

Zkuste si upřímně odpovědět na následující otázky, které vám pomohou ujasnit si situaci a zorientovat se ve svých pocitech. Možná zjistíte, že má váš vztah ještě naději a schůzku s rozvodovým právníkem můžete odsunout na později (případně úplně zrušit):

1. Co ke svému partnerovi cítím?

Je to pravděpodobně nejdůležitější otázka, na kterou byste si měli odpovědět v první řadě. „Vztah se neustále vyvíjí a je samozřejmé, že po dvaceti letech manželství nebudou partneři pociťovat tu stejnou zamilovanost jako na počátku vztahu. To však neznamená, že by jejich city byly méně kvalitní. Vztah se pouze přesunul do jiné fáze charakterizované například úctou, tolerancí, důvěrou a podobně. A pokud jsou v něm, i přes momentální neshody, stále přítomné tyto kvality, stojí za to o něj bojovat,“ uvádí psycholožka Vojířová.

I když je to samozřejmě obtížné, zkuste odhlédnout od problémů, které aktuálně řešíte, a podívat se na svůj vztah jako na celek. Skutečně se z něj vytratily všechny pozitivní city, nebo jste spíše ve vleku aktuálních událostí (například nevěry)? Odborníci také doporučují, abyste si představili svůj vztah za delší časové období, například za rok, kdy už současné problémy nebudou tolik palčivé. Dokážete si představit, že by váš vztah dál fungoval, nebo tuto možnost zcela zavrhujete?

2. Rozhoduji se emotivně, nebo rozumově?

Podle socioložky Marty Vohlídalové se rozpady vztahů mladších lidí, bezdětných párů a nesezdaných soužití „jednoznačně více přiklánějí k důvodům, které úzce souvisejí s kvalitou vztahu a emocionálním uspokojením z partnerského vztahu. Oproti tomu delší partnerství, manželství nebo partnerství s dětmi se podle výpovědí lidí rozpadají daleko častěji z příčin výrazně konfliktní povahy, jako je např. nevěra, alkoholismus nebo násilí.“

Zkuste se zamyslet nad tím, zda se v případě rozvodu rozhodujete emocionálně, nebo jde o rozumovou úvahu. Impulsivní rozhodnutí dělaná ve vzteku či pod vlivem dalších negativních emocí jsou vždy problematická.

„Zejména ženy si často stěžují, že jim jejich partner nevěnuje dostatek pozornosti a cítí z jeho strany ochladnutí. Začnou se k němu chovat stejným způsobem a vzniká bludný kruh drobných konfliktů, nedorozumění a naschválů, který je těžké prolomit. Při hlubším rozhovoru se ale nakonec ukáže, že jeden konkrétní důvod k rozchodu vlastně neexistuje. Důvodem je odcizení a ochladnutí, které ale přetrvávalo velmi dlouhou dobu, aniž by ho partneři řešili,“ upozorňuje psycholožka Vojířová.

3. Co od rozvodu očekávám?

Rozvod není samospasitelný a představa, že se jím vyřeší všechny vaše problémy a začnete znovu jako čistý, nepopsaný list, je zcestná, varuje psycholožka. „V mnoha případech je rozvod skutečně jedinou možností a východiskem. Nicméně i tehdy je potřeba uvědomit si, že problémy, které k rozvodu vedly, nevznikly samy od sebe a je nutné odhalit příčinu. Jinak je možné, že se v dalším vztahu budou v určité variantě znovu opakovat.“

Máte pocit, že problém je v typech partnerů, které si vybíráte? Potom je na místě zjistit, co vás vede k tomu, abyste opakovali stále stejný defektní vzorec. Je příčinou vaší krize nevěra? Zamyslete se nad tím, zda určitý impuls nevyšel i od vás (například odmítavým chování k partnerovi). Smyslem není označit viníka stávající situace, ale spíše prevence opakování stejných chyb.

4. Chci to skutečně, nebo jen vyhrožuji?

Není to nic hezkého, proto také není jednoduché sami sobě přiznat, že o rozvod vlastně ve skutečnosti nestojíte, ale držíte výhrůžkami tohoto typu svůj protějšek v šachu. Zvažování varianty rozvodu by mělo být až tou poslední možností, kterou ve vztahu zvolíte.

„Vyhrožování rozvodem, které vlastně není myšleno vážně, je spíše ženskou specialitou,“ souhlasí psycholožka. „Nespokojené ženy tak někdy ventilují svou frustraci, vztek nebo zoufalství, případně se snaží získat nad svým partnerem kontrolu.“

Pokud ale tuhle metodu používáte, hrajete si s příslovečným ohněm. Velmi lehce se může stát, že vás jednoho dne vaše drahá polovička vezme za slovo a vaše výhrůžky začne přeměňovat ve skutečnost. A i kdyby k tomu nedošlo, uvědomte si, že používáním podobného „kalibru“ časem otupíte citlivost svého partnera a ten vás přestane brát vážně. Skutečně vážné problémy tak zaniknou v lavině výhrůžek vztahujícím se k banalitám. O rozvodu byste měli mluvit pouze a jen v případě, kdy o něm uvažujete jako o opravdovém řešení.