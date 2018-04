Nejčastější důvody rozvodu: peníze, nevěra i nerealistická očekávání

Berete se samozřejmě z velké lásky, ale i tak si můžete téměř hodit korunou, jestli vaše manželství přežije a budete společně hlídat vnoučata. Rozvodové statistiky několik posledních let uvádějí, že existuje až padesátiprocentní pravděpodobnost, že spolu až do důchodu nezůstanete.

Proč se dva lidé, kteří si slíbili lásku až do konce života, rozhodnou, že spolu už dál nechtějí být? Pátrali jsme po nejčastějších příčinách rozvodu i jejich možné prevenci.



Chci se rozvést

Větu „Chci se rozvést,“ častěji pronášejí ženy než muži. Podle výzkumu Sociologického ústavu Akademie věd z roku 2010 podají dvě třetiny žádostí o rozvod právě ženy. „Hypotéz, proč tomu tak je, existuje hned několik,“ říká psycholožka Marcela Vojířová.

„Ženy jsou jednak emotivněji založené než muži a rychleji vycítí, když ve vztahu něco neklape. Rychleji také přistupují k činu. Někteří odborníci si myslí, že je tomu tak proto, že se snaží chránit své děti před negativními následky nefunkčního vztahu. Dá se také říci, že jim k ukončení vztahu stačí menší podnět než mužům. Menší však rozhodně neznamená méně důležitý. Pouze odráží skutečnost, že pro ženy jsou důležité aspekty, kterým muži nepřikládají takovou váhu. Navíc jsou v současné době ženy už finančně nezávislé a mohou se v tomto ohledu rozhodovat v případě rozvodu svobodněji než v minulosti.“

Téměř 65 procent žen viní z rozpadu manželství partnera a vlastní zodpovědnost cítí jen necelá tři procenta. Muži jsou v tomto ohledu sebekritičtější, protože vlastní vinu za neúspěch manželství si připisuje téměř sedmnáct procent z nich.

Britská studie z letošního roku zjistila, že zatímco u nesezdaných párů iniciují rozchod stejně často muži jako ženy, u manželských párů jsou to výrazně častěji právě ženy (přesně v 69% případů), které podniknou první krok k rozvodu.

Už si nemáme co říct

Nejčastějším důvodem českých rozvodů je nesoulad povah, odlišné názory a vzájemné odcizení. Tyto důvody údajně stojí za více než 64 procenty českých rozvodů. Celých 62 procent rozvedených párů uvádí, že by si přálo, aby se jejich partneři více věnovali vztahu a investovali do něj více času i energie.

„Odcizení či nedostatek pozornosti je skutečně velmi častou příčinou rozpadu vztahu,“ říká psycholožka. „Dle mých zkušeností je velmi často viníkem nedostatek komunikace. Jakmile spolu partneři přestanou sdílet kladné i záporné pocity, postupně se vše nevyřčené nabaluje do velkých problémů, které mohou nakonec vztah i zlikvidovat.“

Základní manželské pravidlo proto zní: mluvte. Říkejte si nejen to, co vám vadí, ale i to, co se vám na partnerovi líbí, co oceňujete a na co jste hrdí.

„Nedopusťte, aby se vaše negativní i pozitivní pocity staly něčím automatickým, o čem není potřeba se zmiňovat. Sdílení a komunikace je nejlepším lékem na vztahové problémy i každodenní stereotyp,“ radí psycholožka.

Je tu někdo jiný

Druhou příčku v žebříčku příčin rozvodů obsadila nevěra. Podle výzkumu Petra Weisse a Jaroslava Zvěřiny se k mimomanželskému poměru přiznává 55 procent mužů a 34 procent žen. I když se většina žen domnívá, že hlavním důvodem partnerovy nevěry je sex, ve skutečnosti tvoří sexuální úlety necelých deset procent případů nevěry. Téměř polovina nevěrných mužů uvádí, že příčinou jejich mimomanželské aférky byla citová vyprahlost a odcizení.

„Neexistuje samozřejmě žádný univerzálně platný recept, podle nějž by bylo možné spolehlivě předejít nevěře,“ říká psycholožka.

„Ale myšlenky na mimomanželský poměr se obvykle objevují poté, co partneři přestali o svůj vztah pečovat. Je potřeba zdůraznit, že funkční vztah nespočívá pouze v pravidelném sexu, jak se celá řada lidí mylně domnívá. Kromě fungující komunikace páry často podceňují i význam času, který spolu stráví. Velmi často rodinné, pracovní a každodenní povinnosti zatlačí do pozadí čas, který věnují partneři jeden druhému, nebo jej tráví sami dva při společných aktivitách.“

I když je samozřejmé, že těžiště dlouhodobého vztahu se nachází jinde než u akutní zamilovanosti, snažte se dát jeden druhému pocit výlučnosti a výjimečnosti.

Hádky o peníze

Evergreenem rozvodových kauz jsou hádky o peníze, které hrají v řadě vztahů velmi podstatnou roli. Odborníci dokonce tvrdí, že podle toho, jestli se hned v počátečních fázích vztahu hádáte o peníze, se dá poznat, zda se v budoucnu rozvedete. Hádky o peníze jsou podle nich mnohem důležitější než téma dětí či sexu. Longitudinální výzkum, kterého se zúčastnilo více než čtyři a půl tisíce párů, zjistil, že hádky ohledně peněz trvají déle a jsou mnohem intenzivnější než jiné manželské neshody.

Navíc jsou příčinou značného stresu, protože peníze jsou automaticky spojovány i s takovými otázkami, jako je moc, síla, pocit bezpečí a důvěra. Výzkum Divorce Magazine zjistil, že hádky týkající se dětí a financí jsou u rozvádějících se párů nejčastějším tématem. Uvědomte si tedy, že každý z vás si přinesl ze své rodiny jiné finanční zázemí, zvyky a chování a bude potřeba kompromisů, abyste je dokázali sladit.

„Mnoho párů považuje téměř za ostudné bavit se na rovinu o penězích. Zkuste k nim přistupovat věcně jako ke kterémukoli jinému tématu a domluvit si pravidla a hranice, které budou přijatelné pro vás oba,“ dodává psycholožka.

Nerealistická očekávání

Pětačtyřicet procent rozvádějících se párů uvádí, že k jejich rozchodu přispělo i nerealistické očekávání jejich partnera. Nesmyslné očekávání a snaha změnit toho druhého vede k neustálým stížnostem, obviňování, kritizování a sekýrování, což je samozřejmě pro většinu lidí dlouhodobě neúnosné.

„Vždy, když budete chtít po svém partnerovi, aby se změnil, vzpomeňte si na to, proč jste se brali,“ říká psycholožka. „Pravděpodobně vám na něm něco vadilo i před svatbou, ale převažovaly kladné vlastnosti, kvůli kterým jste se rozhodli strávit spolu zbytek života. Představa, že po svatbě toho druhého zásadním způsobem předěláte, je zcestná a naivní. Místo toho, abyste se navzájem neustále kritizovali, se soustřeďte na to, co máte na svém partnerovi rádi, čeho si vážíte a co obdivujete.“