Co čeká pacienty při změně pohlaví, odpoví v Rozstřelu plastický chirurg

16:00 , aktualizováno 16:00

Narodili se fyzicky jako muži či ženy, ale přesto obvykle už od dětství cítí, že je to jinak. Řeč je o transsexuálech. Proč tito lidé potřebují změnu pohlaví? A co je při ní čeká? Na tyto a další otázky bude v úterý od 12:30 odpovídat plastický chirurg Lukáš Frajer, který se operativní přeměně pohlaví věnuje už 12 let.