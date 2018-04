Rozšířené žilky jsou i přes malé komplikace pryč, raduje se čtenářka

"Prvně jsem je začala pozorovat asi před pěti lety. Mám navíc dost světlou kůži a moc se neopaluji, takže žilky byly hodně vidět," říká osmadvacetiletá Věra. Kromě estetické stránky ji k zákroku přesvědčila i ta zdravotní. "Občas mě, například když byla velká zima, ty žilky pobolívaly. Stejně tak při příliš teplé sprše," dodává.

K návštěvě laserového centra se odhodlala na konci října 2009. Lékařka Edita Jatšová jí při konzultaci vysvětlila, co vlastně zákrok obnáší.





Tzv. metličky se nejlépe odstraňují v zimním období, aby pleť byla co nejsvětlejší, a také proto, že ošetřované místo by se nemělo zbytečně namáčet a po několik týdnů chránit před slunečními paprsky.

"Vy máte metličky, jak se říká rozšířenému povrchovému krevnímu řečišti. Optimálně se to řeší laserem, záleží ale na velikosti cévek," vysvětlila lékařka.

"Na nejmenší většinou působíme laserem, pro středně velké cévy je vhodnější injekční zákrok, takzvaná skleroterapie, a ty největší cévy se pak odstraní operativně," dodala.

Pro Věru se hodí právě laser, protože žilky jsou velmi drobné a nedaly by se ani napíchnout, jako u skleroterapie.





Samotné ošetření laserem prý nebolí. "Standardně danou oblast neznecitlivujeme," říká lékařka z LC Anděl. Věra si tedy po konzultaci lehne na lůžko a na oči dostane speciální brýle, které musí mít, když se pracuje s laserem.

Doktorka pak začne na postižená místa působit laserovým paprskem. "Má tvar oválku a je asi centimetr dlouhý, jak můžete vidět. Zaměřuji ho na každou žilku, kterou potřebuji odstranit. Paprsek žilku zataví obrovskou energií, cévka se smrští a na okrajích praskne. Následkem toho na ošetřeném místě může vzniknout malá modřinka," vysvětluje.

Modřinky se ale hojí jako všechny ostatní a spolu s ní se další dva až tři týdny vstřebává i cévka.









Cena Cena za 10 impulsů je 400 korun. Počet potřebných impulsů je značně individuální, odhad sdělí lékař při konzultaci.

Slečnu Věru vyšla jedna terapie na cca 7 000.

Protože lékařka ošetřuje poměrně velkou plochu a Věřina kůže není na impulsy laseru zvyklá, cítí Věra drobné štípání a ke konci i pálení. "Dá se to ale vydržet, není to nic hrozného," usmívá se. Celé to trvá asi 15 - 20 minut. Záleží na tom, jak velká je ošetřovaná oblast. Když doktorka dokončila laserování, dostala Věra ještě chladivý obklad na začervenalá místa.

Po dva až tři týdny musí ještě Věra místa ošetřovat antiseptickým zásypem nebo zásypem s antibiotiky. Poté, co se modřinky dohojí, se ještě čeká další tři týdny na výsledný efekt. Poté doktorka Jatšová rozhodne o dalším postupu, zda je zapotřebí další ošetření, případně za jak dlouho.

"Většinou po jednom sezení odstraníme sedmdesát až osmdesát procent žilek. U slečny Věry odhaduji, že efekt bude asi devadesát procent," říká.





Po půl roce bez žilek

Věra nakonec podstoupila tři laserové kúry (v prosinci a v únoru), protože jí na místech po zhojení přetrvávala část žilek a navíc pigmentové skvrny. "Po druhé terapii zbyla Věře na nohou asi třetina žilek. Na ty jsme zaútočily v únoru," vysvětluje lékařka.

Naše čtenářky se slevou Můžete využít slevy 15 % na zákroky cévním laserem. Stačí, když předložíte tento vytištěný článek. Sleva je platná do 31. července 2010. Slevy nelze sčítat.

Hojení podle ní probíhalo velmi dobře. Cévky se stahovaly standardně. K dokonalému efektu jsou podle lékařky zapotřebí minimálně dvě sezení, v tomto případě došlo i na třetí. "Malou komplikací bylo to, že některá místa zareagovala větší pigmentací. To se nám podařilo postupně zlikvidovat kombinací speciálního gelu na zesvětlení těch zpigmentovaných míst po zánětu a otestovali jsme na malém místečku i laser na odstraňování pigmentu, což bylo taktéž úspěšné."





Komplikace s pozánětlivou hyperpigmentací bývá podle údajů lékařů v 5 - 15 procentech ošetřených. "Mizí většinou spontánně bez jakékoli terapie. V případě slečny Věry jsme chtěli dosáhnout dokonalého výsledku, proto jsme trošku zatlačili na doladění výsledků," uzavírá Edita Jatšová.

Sama slečna Věra je i přes delší proces spokojená. "Jsem opravdu ráda, že jsou žilky pryč. Na pár místech mám ještě malinké pigmentové skvrny, ale ty se pomalu vstřebávají. Druhá a třetí terapie me už ani nebolela. Hlavně se mi líbil přístup paní doktorky, která byla opravdu příjemná a všechno mi vysvětlila," dodává.