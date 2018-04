S rozšířenými žilkami se někdy setká každý. Petře pomohl zásah laserem

Na samotném praskání podkožních žilek není nic zvláštního, každý se s nimi dřív nebo později setká. „Někdo je bude řešit až po čtyřicítce, někdo po padesátce, někdo jich má více u nosu, jinému pročervenávají tváře nebo brada,“ popisuje korektivní dermatoložka Markéta Majerová z Medicom Clinic. A dodává, že komu se neobjeví na obličeji, může mít větší výskyt červených žilek na nohou.



To, jak a které žilky nám popraskají, z velké části ovlivňuje dědičná dispozice, ale přispět můžou i další faktory. V případě Petry Machové to byla alergie na pyly, při které tváře často otékají. Během posledních dvou let se její problém výrazně zhoršil, aspoň co se estetické stránky týče – tváře jí začaly nepříjemně červenat.

Zatímco u jemnějších žilek mohou pomoci vhodné krémy nebo se dají poměrně dobře zakrýt speciálním make-upem, u Petry už prý žádné přípravky nepomohly. „Když si nanesu make-up, vypadá to, jako kdybych měla modřiny,“ prozradila předtím, než se svěřila do péče dermatoložky. Ta pro ni zvolila takzvaný cévní laser, který nahradil dříve používané elektrické jehličky



Nejdřív tužka, potom laser

Lékařka si nejprve místa s větším výskytem žilek označila bílou tužkou. „Stává se totiž, že po pár pulsech tváře celé zčervenají a to, co chceme ošetřit, se tak trochu schová,“ vysvětluje.



Následovalo samotné ošetření, které bolí méně než elektrické jehličky, ale zcela bez bolesti se neobejde: „Pacientky cítí každý výstřel laseru jako štípnutí. Podobné, jako když vystřelí gumička. Po něm pocítí lehké teplo, nepříjemné pocity ale odezní během pár minut,“ říká Markéta Majerová.

Upozorňuje taky, že bezprostředně po ošetření mohou být místa, kde byly jemné žilky, načervenalá; tam, kde byla žilka silnější, mohou zůstat drobné modřinky. Pokožka se však zahojí poměrně rychle a přibližně měsíc po zákroku už je zcela patrný výsledek. „V případě Petry už po prvním sezení došlo k tomu, že se vstřebala velká část žilek a sjednotila se barva pleti. Celkový dojem je výrazně lepší,“ hodnotí s odstupem dermatoložka.

Dodává k tomu, že cévní laser nezmění genetické dispozice ani reaktivitu kůže (někomu tváře červenají více třeba při změnách teploty nebo vlivem stresu), ale může praskání žilek na nějaký čas zmírnit nebo omezit. „Dá se předpokládat, že se žilky znovu objeví, ale pravděpodobně s odstupem několika let a v menší míře,“ podotýká.