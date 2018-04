Nadávání na zkaženou mládež je společenský zvyk, co zvyšuje sebeúctu

Přestože si stejnou zkušeností projde každá generace, někde po cestě mezi prací, rodinou a koníčky na ni zapomenou. A nachystají pak plno vyčítání a někdy i nadávek nejen svým dětem, ale i všem jejich vrstevníkům.

Ó doba, ó mravy

Již Sokrates upozorňoval na zkaženost mládeže a na to, že to jsou líní mluvkové. Jeho následovník Platón zase na to, že používání písma způsobí zakrnění mozku mladých generací. Později to byly knihy, pak rozhlas a televize, nyní virtuální svět počítačů a videoher. "Věkové skupiny mají tendenci generalizovat své zkušenosti, to je docela přirozená věc," říká k tomu socioložka Jiřina Šiklová.

Podle nedávné studie Cambridgeské univerzity jsou starší lidé vůči mladším více podezřívaví. Studie se zabývala protispolečenským chováním a chápáním jeho významu mezi staršími a mladšími lidmi. Odhalila, že 60 % starších lidí považovalo za protispolečenské chování ježdění na kole nebo na skateboardu na veřejných místech, v porovnání s 8 % mladých lidí. 40 % starších lidí navíc uvedlo, že se jim nezdá ani shromažďování mladých lidí na veřejných prostranstvích, což jako protispolečenské vyhodnotilo jen 9 % teenagerů.

Studie tak potvrdila závěry některých předchozích výzkumů - že mladí a staří mají problém s komunikací. "Předchozí výzkum ukázal, že se mladí lidé shromažďují na veřejných místech, kde jsou i dospělí, protože se tam cítí bezpečně. Jenže dospělí často místní mládež neznají a chápou je jako možnou hrozbu," řekla doktorka Susie Hulley z Cambridgeského kriminologického institutu listu ScienceDaily.

Co je protispolečenské chování?

V jejím výzkumu se také ukázalo, že skupinu dívek, která pokřikovala nadávky na starší dámu, odsoudili všichni starší a 97 % teenagerů. Jen 60 % starších a 76 % mladších považovalo za protispolečenské nadávky staršího muže na adresu skupiny teenagerů. Někteří starší jej dokonce označovali za statečného a rozvíjeli teorie o tom, jak ho chlapci vyprovokovali svým chováním.

Podle německého výzkumu z roku 2010 se starším lidem zlepší sebeúcta ve chvíli, kdy si přečtou negativní zprávu o mladých lidech, tyto informace v médiích přímo vyhledávají. Mladí přitom hledají spíše pozitivní zprávy o mladých lidech.



Psychologové to vysvětlují tím, že se starší generace cítí nepříjemně v současném světě posedlém kultem krásy a mládí a zpráva o jeho zkaženosti je ujištěním ve vlastních hodnotách. Zároveň pomáhá s vlastním pocitem viny, který můžete směřovat na někoho jiného.

Generační propast

V Británii je propast mezi generacemi opravdu velká a teenagery starší vnímají jako hrozbu, podobně je zobrazují i média. Bitva mezi generacemi se rozhořela i ve Spojených státech, kde se tzv. babyboomers, generace X a generace Y hádají o to, kdo je víc nezodpovědný a kdo má jaký podíl na současném stavu americké ekonomiky.

Ale obviňování k ničemu nevede a je lepší se mu vyhnout. Zaškatulkování celé generace může být dvousečná zbraň. Jak mnozí psychologové upozorňují, děti mají tendenci plnit dané role. Pokud je označíte za sobecké, začnou se podle toho chovat, protože si myslí, že se to od nich očekává. Mnohem lepší je pokusit se vyvarovat zbytečných obviňování, abychom se vlastních teenagerů nakonec nebáli, stejně jako starší lidé v Anglii, a nedočkali se od nich obvinění ze zpackaného života jako v Americe. Odhaduje se, že v Evropě bude v roce 2040 50 % obyvatel starších 65 let, proto je nejvyšší čas začít pracovat na společné komunikaci.

"Každá věková skupina by se měla snažit vyvarovat se generalizace celé další skupiny. Různé negativní jevy mají na svědomí jednotlivci nebo určité části skupiny. Nemám ráda různá zvolání typu 'všichni kradou' nebo 'všichni lžou' - takových lidí se vždycky ptám, jestli kradou a lžou i oni a jejich děti," dodává socioložka Šiklová.

Lidský život je ale postaven na neustálé adaptaci se na prostředí, které se v posledních desetiletích dramaticky proměňuje. Každá nová generace se proto musí také diametrálně odlišně chovat, aby byla schopna v takovém prostředí uspět. Je přirozené, že je nám nejpříjemněji s technologií (hudbou, literaturou) našeho mládí a té nové občas moc nerozumíme. To ale není důvod k zastavení pokroku, ze kterého těžíme všichni.

Dohadovat se napříč generacemi o hudebním nebo módním vkusu je ošemetné a většinou to ani nikam nevede. Je ale dobré vzpomenout si, že za obscénní byl v minulosti považován i Elvis Presley se svým kroužením pánví nebo sukně po kolena.

Předtím, než příště odsoudíte všechny mladé, nezapomeňte také na to, že to byly právě starší věkové skupiny, které byly zodpovědné za jejich výchovu. Zajímavým způsobem to shrnuje následující video: