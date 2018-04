Rozpalte gril. Propečené recepty na letní barbeque

Základ je kvalitní maso

Z vepřového masa je nejlepší krkovička, kotleta či panenka, z drůbežího prsa (nechte na nich kůži), stehna a křídla, ryby jsou ideální čerstvé. Do hovězího masa by se měli pouštět spíš zkušení kuchaři, přece jen hrozí, že místo šťavnatého steaku stáhnete z roštu tuhou podrážku.

Před grilováním maso naložte do marinády. Do ní používejte kvalitní olej, čerstvé bylinky. Kuřecí stačí nechat uležet pár hodin, vepřové by mělo být naloženo alespoň 12 hodin, až den pak hovězí. Miska by neměla být z hliníku či železa, maso by pak mělo nepříjemnou kovovou příchuť.

Maso nenaklepávejte ani nesolte, sůl z něj vytahuje vodu. Dosolte ho až na talíři. Aby marináda nepřebíjela chuť masa, otřete ji před grilováním do ubrousku. Každé maso má být na grilu jinak dlouho, kuřecímu či rybám stačí pár minut, steakům dopřejte víc času na mírném ohni a pak je ještě nechte dojít.

Grilovaná žebírka

Pro 4 osoby

* 16 žebírek

* 4 lžíce sójové omáčky

* 4 lžíce chilli omáčky

* 1 lžíce citronové šťávy

* 4 lžíce javorového sirupu

1. Opláchnutá žebírka dáme do hrnce se studenou vodou a 45 minut je necháme vařit.

2. Připravíme si marinádu ze sójové a chilli omáčky, citronové šťávy a javorového sirupu.

3. Uvařená žebírka slijeme, osušíme a vložíme do marinády. Necháme je marinovat alespoň dvě hodiny.

4. Grilujeme na rozpáleném grilu asi 20 minut, při obracení je můžeme potírat zbylou marinádou.

NÁŠ TIP Javorový sirup nahraďte medem, citronovou šťávu vinným octem.

Grilovaná cibule

Pro 4 osoby

* 2 velké cibule

* 50 g másla

* česneková sůl

* 100 g Castello Blue Cheese

1. Cibuli oloupeme a překrojíme napůl. Sýr rozdrobíme na malé kousky.

2. Z aluminiové fólie si připravíme osm čtverců. Každou půlku cibule položíme na dvojitý alobal.

3. Pomažeme řeznou stranu cibule rozpuštěným máslem, ochutíme česnekovou solí. Alobal neprodyšně uzavřeme a grilujeme 20 minut.

4. Balíčky opatrně rozevřeme, pozor na páru, cibule otočíme a grilujeme již nezakryté. Po deseti minutách cibuli otočíme a necháme grilovat dalších pět až deset minut, dokud není krásně hnědá. Hotové cibule posypeme rozdrobeným sýrem.

NÁŠ TIP Vhodné jako příloha k steakům. Obdobným způsobem se dají připravovat i kolečka cibule, jen doba grilování je o něco kratší.

Grilovaná křídla

Pro 4 osoby

* 16 kuřecích křídel

* 2 stroužky česneku

* 2 lžíce worcesterské omáčky

* 2 lžíce sójové omáčky

* 2 lžíce olivového oleje

* 100 ml koly

* 1 lžička soli

* pepř

1. Z kuřecích křídel odsekneme krajní část, větší křídla můžeme ještě rozkrojit. Křídla omyjeme a osušíme.

2. V misce promícháme utřený česnek, worcester, sójovou omáčku,olej, kolu, sůl a pepř.

3. Do většího plastikového sáčku vlijeme marinádu, přidáme kuřecí křídla, sáček uzavřeme nebo zavážeme a dáme vychladit nejméně na dvě hodiny, čím déle, tím lépe.

4. Kuřecí křídla grilujeme asi 15 minut, záleží na jejich velikosti.

NÁŠ TIP Podávejte s dipem (200 g řeckého jogurtu promíchejte se 100 g sýru s modrou plísní, nasekanou jarní cibulkou, solí a pepřem) a salátem. Když křídla předvaříte doměkka ve slané vodě, pak stačí ke grilování tři minuty po každé straně.

Špíz z tuňáka

Pro 4 osoby

* 4 steaky z tuňáka

* 8 cherry rajčat

* 2 zelené papriky

* 1 malá cibule

* 1 snítka čerstvého rozmarýnu

* 2 stroužky česneku

* 1 lžička soli

* 1/2 lžičky pepře

* 100 ml oleje

1. Steaky z tuňáka omyjeme a nakrájíme. Rajčata a papriku omyjeme,papriku rozkrojíme, vyjmeme jádra a rozkrájíme na kousky přibližně stejně velké jako tuňák.

2. Cibuli oloupeme, rozmixujeme s nasekanými rozmarýnovými lístky, oloupaným česnekem, solí a pepřem. Přilijeme olej a ještě jednou krátce promixujeme.

3. Rajčata, papriku a tuňáka vložíme do marinády a necháme chladit dvě až osm hodin. Poté je vyjmeme z marinády a střídavě napichujeme na špíz. Na každou porci jsou dva malé špízy.

4. Tuňákové špízy grilujeme 3–6 minut pokaždé straně, záleží na tom, jestli chceme mít maso uvnitř růžové, nebo propečené.

NÁŠ TIP Podávejte s měsíčky citronu. Přidejte do marinády a na špíz malé kloboučky žampionů nebo klínky červené cibule.

Grilovaný sýrový špíz se salátem

Pro 4 osoby

* 500 g sýra halloumi

* 1 lžíce olivového oleje

* 2 lžíce citronové šťávy

* 1 lžička dijonské hořčice

* tymián

* 4 velká rajčata

* 1 červená cibule

* 1 zelená feferonka

* 1 lžíce oleje

* 2 lžíce octa

* 2 lžíce cukru

* sůl, pepř

1. Sýr nakrájíme na kostky. V misce prošleháme olivový olej, citronovou šťávu, hořčici a nasekaný čerstvý tymián.

2. Rajčata omyjeme a nakrájíme, cibuli oloupeme, překrojíme napolovic a pokrájíme na plátky. Z oleje, octa, cukru, vody, soli a pepře si připravíme zálivku. Promícháme s rajčaty a cibulí a dáme chladit.

3. Kostky sýra napícháme na špejle, potřeme připravenou směsí a grilujeme asi šest minut, během grilování obracíme, případně potíráme zbylou směsí. Podáváme s rajčatovým salátem.