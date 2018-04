Sexkoučka: rozmnožovací způsob milování diskvalifikuje zážitky žen

Otevřeně o análním sexu: Hodí se anální sex pro každou ženu?

Absolutně nikoli. Doporučila bych to pouze takové ženě, kterou partner umí dobře uvolnit, stimulovat a případně si hrát bezpečně s vlastním análním otvorem. Zadky máme všichni stejné. Bez zkušenosti s vlastním zadečkem muži často předpokládají u análního otvoru při pronikání stejné vlastnosti jako u pochvy nebo ještě hůře stejné vlastnosti, jaké viděli u pornohereček v pornu. Žena se tak vystavuje riziku velmi bolestivé zkušenosti. A to úplně zbytečně. Může být anální styk pro ženu vzrušivější než vaginální?

Ano, existují ženy, které hodnotí anální styk jako mnohem vzrušivější alternativu penetrace, než je vaginální soulož. Důvodů může být mnoho. V první řadě odpadá strach z otěhotnění, čili se žena může lépe uvolnit a odevzdat partnerovi. S odevzdáním jde ruku v ruce i určitá míra submisivity jako další afrodisiakum. Navíc je anální otvor a jeho blízké okolí mnohem citlivější, než je vnitřek pochvy. Také je to ale zároveň místo spojené se studem. I ten může hrát roli, pokud ženu vzrušuje zakázané ovoce. A řada z nich prožívá i určité animální pocity, které dodávají stimulaci úplně jiný nádech. Je před análním stykem nutná nějaká příprava?

Ano, lubrikace je třeba a to mnohem více, než by oba partneři čekali. Dříve byly doporučované silikonové lubrikanty, dnes se od nich kvůli vysokém tření ustupuje a doporučují se lubrikanty na vodní bázi, které ale nevydrží tak dlouho lubrikovat. Já bych ze zkušenosti doporučila hybridní lubrikant na vodní bázi s 12 % silikonu, který prodlužuje pozitivní účinky vodního gelu. Při dostatečně pomalé zadečkové předehře vždy budete vědět, zda lubrikant přidat či ne. Je nutný klistýr?

Oblast nad oběma análními svěrači zvaná ampula často ještě nebývá sama o sobě místem, kde bývá uskladněno to, čeho se v rámci hygieny při análním sexu obáváme. Takže záleží na pohodlí každého a na tom, zda potřebuje aplikovat anální klistýr, vyprázdnit se jinak pomocí různých přípravků, či zda jsou partneři natolik inteligentní a vědomí, že dokáží láskyplně komunikovat i s použitím bariérových pomůcek (prezervativ či rukavice pro masáž). Ve většině případů je to nejpohodlnější cesta, jak dělat anální sex bezpečně a pohodlně a následně neřešit nepříjemné bakteriální problémy.