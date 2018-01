Jako po vášnivém polibku. Rozmazaná rtěnka jako nový beauty trend?

Klasické červené rty jsou prý už dost nuda. Alespoň podle přední světové vizážistky Val Garlandové, která přišla s inovativním přístupem k nošení rtěnky. Na přehlídku značky Thornton Bregazzi vytvořila modelkám líčení, které vypadalo, jako by za sebou měly pořádnou noční jízdu. Rtěnku jim hezky rozmazala okolo úst po vzoru známé grunge ikony Courtney Love.

Spolu s lehce nepřítomným pohledem a rozmazanýma očima to byl ukázkový look královny večírků.

A právě divokými večírky a ranními návraty domů se nechala inspirovat i Val Garlandová.

„Je to o líbání a muchlování. O tom, jak taková dívka líbání miluje, stejně jako chození do klubů. Je to o jejím sebevědomí,“ popsala vizážista, která má za sebou spolupráci se značkami Vivienne Westwood, Alexander McQueen, ale také zpěvačkou Lady Gagou či Victorií Beckhamovou.

K vytvoření výsledného looku používá rtěnku od značky MAC, kterou větším štětcem rozmaže okolo úst. Aby dosáhla požadovaného efektu, nanese na ústa lesk, nikoliv však mimo ně. Vedle červené rtěnky používá i další výrazné odstíny růžové či fialové.