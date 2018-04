Rozlučka s prázdninami? Divoký západ, slaměná bitva nebo cirkus

Letní Letná v plném proudu

Každý rok se na konci srpna jindy osiřelý kout parku na Letné na dohled od Pražského hradu rozzáří magickou atmosférou nového cirkusu a divadla. Dospělí sem přicházejí, aby se pod cirkusovými šapitó smáli, dojímali, tajili dech a nechali se pohltit představeními těch nejlepších evropských souborů z oblasti nového cirkusu. Děti sem táhnou své rodiče na desítky pohádek, dětských představení, výtvarných aktivit a pak nechtějí domů, protože se jim tu moc líbilo.

To vše a více je Letní Letná neboli Mezinárodní festival nového cirkusu a divadla. A co byste si s dětmi neměli nechat ujít? V sobotu je to unikátní vystoupení s mýdlovými bublinami Václava Strassera, které zabaví i ty nejmenší děti. A nebo Pohádku o Heráklovi v podání úžasného Divadla Tramtárie, a ačkoliv se podle názvu může zdát, že je pohádka spíše pro větší děti, nedejte se zmýlit. I Hérakles je pro děti od tří let a troufáme si zaručit, že se bude bavit celá rodina. V neděli pak Divadlo Trámtarie vytáhne svůj další kousek, a to detektivní pohádku na motivy dnes již klasického večerníčku Kluk z plakátu.

Tip: Děti se určitě vyblázní ve škole cirkusového umění a na ty klidnější čekají zkušené výtvarnice a pod jejich dozorem si budou moci nakreslit obrázek či vyrobit suvenýr. Více ZDE

Hurá na Slamburk

Na hradě postaveném z balíků slámy nedaleko Borovan u Českých Budějovic na vás a vaše děti tuto sobotu čekají rytířské hry, kolbiště, dobývání hradu a bitva, do které se můžete přímo aktivně zapojit. Soutěže jsou připravené pro týmovou hru pěti družstev Vítkovců podle jednotlivých barev růží. Pokud se nebudete chtít stát členem jednoho z pěti rodů Vítkovců, můžete tento slavnostní den navštívit jako potulní rytíři a poměřit své síly proti Vítkoveckému dominiu. Více ZDE.

Rozlučka s prázdninami ve stylu Divokého západu

V nádherném přírodním parku Chřiby, jen několik kilometrů od Kroměříže, se nachází Ranč, kde na vás dýchne atmosféra Divokého západu, tak jak ji znáte z dobrodružných filmů či knih. Navíc pro vás na tuto sobotu připravili originální loučení s prázdninami. Dogdancing, indiánské ježdění, westernové a loutkové divadlo, to je jen drobný výčet divoké zábavy. Děti určitě ocení skákací hrad, malování na obličej a zakrslou ovečku, beránka, strakatou kozu nebo kozlíka, které si budou moci i pohladit. Děti do dvou let mají vstup zdarma.Více ZDE.

Výlet s dětmi do první živé knihy na světě

V kouzelné přírodě Šumavy, na Železnorudsku, nedaleko vrcholků Špičáku a Pancíře, na Špičáckém sedle, vstoupíte branou na pohádkovou stezku. Ta vypráví příběh dvou malých dětí a mnoha skřítků, kterého se stanete součástí. Po cestě se u jednotlivých zastavení seznámíte s hrdiny příběhu a po absolvování zhruba tříkilometrové překrásné procházky narazíte v malebném údolí Brčálník na Pohádkovou chalupu se zahradou, plnou skřítků, vodníků, vil a v neposlední řadě se tváří v tvář setkáte s obrovským drakem, žijícím ve své sluji. V Pohádkové chalupě si děti mohou za drobnou odměnu nakreslit obrázky skřítků. V samotném areálu také najdete velké dětské hřiště s mnoha atrakcemi a roztomilé Kamerunské kozičky, které se s vámi ochotně nechají vyfotit za misku laskominek. Více ZDE.