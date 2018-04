V zimě točíme v šatech a v létě v kožichu, říká herečka Danica Jurčová

"Třeba v seriálu O ztracené lásce jsem musela zápasit s velkou rybou. Natáčelo se na přehradě Lipno, voda tehdy časně na jaře měla čtrnáct stupňů a já se vypořádávala s obří maketou ryby, kterou jsem musela porazit. Tuhlo mi celé tělo a těžké, vodou nasáklé šaty ze mě udělaly neobratnou figurku, ale nejnáročnější bylo neklapat se zimou," vzpomíná na obtížné natáčení.

Vizitka Danica Jurčová (1976) se narodila v Bratislavě.

Vystudovala gymnázium a herectví na VŠMU v Bratislavě.

Hostovala ve Slovenském národním divadle, hrála na Nové scéně nebo v divadle Astorka Korzo 90. V Česku hostovala v Divadle v Řeznické v Praze.

Hrála v seriálech O ztracené lásce, Nemocnice na kraji města – nové osudy, Obchoďák, v celovečerních filmech Vražedná přehlídka, Milenci a vrazi, v Bestiáři.

Naposledy se objevila ve filmu Přijde letos Ježíšek?

Je svobodná, má přítele.

"Náročné byly i některé scény Bestiáře, kde jsem měla jednu scénu s Karlem Rodenem v moři. Plavali jsme spolu a mě najednou táhly vlny směrem ke skalám. Ani jsem si nevšimla, že mě to na ně unáší, až Karel zburcoval pomoc a vytáhli mě. Bylo to nebezpečné, mohlo se stát, že nedotočíme," říká Danica Jurčová.

Při filmování se herci podobným událostem nevyhnou. "Nějakým zvláštním chodem okolností se stane, že natáčení většinou vyjde tak, že v létě dotáčíte zimní scény v teplých kabátech, v zimě se zase v mrazech procházíte po ulici v letních šatech. Ale to k téhle práci patří. Dá se na to zvyknout. Je dobré to vzít jako legraci. Tedy pokud zrovna netočíte někde na Sibiři a nemusíte chodit v mrazech v plavkách," směje se herečka.

Naposledy si Danica Jurčová zahrála ve filmu Přijde letos Ježíšek? Hlavní roli získala v Bestiáři a objevila se třeba i v seriálu Obchoďák či pokračování Nemocnice na kraji města.

Danica Jurčová vyrůstala v rodině obklopená psychology. Povolání se věnovali oba rodiče, stejnou cestou se nakonec vydal i starší bratr. "Maminka mi občas podsouvala různé didaktické testy, ale já jsem nebyla dítě, které se nechá do něčeho tlačit. Byla jsem svéhlavá. Když mě třeba chtěla chytit za ruku a převést přes silnici, sama sebe jsem za tu ruku vzala a silnici přešla," odpovídá na otázku, zda na ní praktikovali psychologické poučky. Když se po gymnáziu rozhodla jít jinou cestou a studovat herectví, maminka nijak neprotestovala.

"Na gymplu mi došlo, že se raději budu učit dlouhé texty zajímavých her než studovat náročná a dlouhá skripta nebo jinou odbornou literaturu. Maminka mi nechala svobodu rozhodnutí. Chtěla, abych dělala něco, co mě bude bavit," říká Danica Jurčová.