Vždy jsem měla svobodné povolání a najednou šok, říká o mateřství Nová

Vizitka: Narodila se 19. září 1974 v Brně, kde vystudovala První humanitní gymnázium. Od dětství hrála v divadelním souboru Pirko. Dvanáct let byla frontmankou skupiny Laura a její tygři. Svou první sólovou desku vydala v roce 2003, letos v květnu jí vyšla další – Psí hodina. Spolupracuje na projektech Michala Horáčka, s Michalem Dvořákem a Jaroslavem Svěceným na projektu Vivaldianno. Žije s kytaristou Michalem Pelantem, mají dceru Kateřinu.

A zatímco na sólové dráze jako umělkyně je teď nově, na jiné - mateřské - se ocitla už před časem. Má tříletou dceru Kateřinu a jak říká, dítě jí změnilo život. I vztah s manželem. "My jsme byli dva muzikanti, chodili jsme spát ve dvě a vstávali v jedenáct a žili jsme úplně jiný život. Šestinedělí bylo strašný, u mě nastala naprosto zásadní změna životního rytmu."

"Vždycky jsem měla svobodné povolání, neměla žádný pevný režim a najednou šok, že teď už budu do konce života každé tři hodiny kojit dítě. Káťa navíc neuměla sama usínat, jakmile jsem ji dala do postýlky, začala řvát a trvalo hodinu, než jsme ji uspali v náručí. Pak na tři hodiny usnula a znovu," vypráví zpěvačka, která to neměla lehké ani v těhotenství.

To první málem nepřežila. Skončila v nemocnici s neodhaleným mimoděložním těhotenstvím, praskl jí vejcovod a do břicha nateklo dva a půl litru krve. Když uplynulo šestinedělí, neplánovaně otěhotněla znovu.

"Doktor na mě koukal jak na zjevení a ptal se: "A to vám doporučil kdo, otěhotnět sedm týdnů po tom, co jste skoro nepřežila předchozí těhotenství?" Poslal mě domů, řekl, ať si dám nohy nahoru, a že budu minimálně tři měsíce ležet."

Vydržela to snadno, celé těhotenství jí bylo tak zle, že se nejlépe cítila vleže. Nakonec to dopadlo dobře, narodila se Káťa. A v době, kdy nemohla nic dělat, se v hlavě rodil plán na sólovou desku, která se jmenuje Psí hodina.

"Nápad na desku přišel v době, kdy jsem ležela doma s nohama nahoře a měla pocit, že na mě zapomněl celý svět. První čtyři písničky jsme nazpívala doma ve skříni, protože je v ní dobrá akustika," dodává Lenka Nová.