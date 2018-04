Čechy baví koukat jiným do domácností, říká režisérka Výměny manželek

"Po natáčení jsem vždycky psychicky úplně zničená. Za těch deset dní na nás vychrlí všechny problémy, žádají o radu, vyprávějí, že se hádají se sousedy, příbuznými, mají dluhy, na krku exekuci," vypráví Jana Rezková.

Do pořadu se nejčastěji hlásí rodiny, které se potýkají s problémy v rodině. Těžko říct, proč pošlou přihlášku a jdou se svými osobními problémy před kamery, místo aby vyhledali pomoc odborníka. Ani režisérka si na tuhle otázku neumí odpovědět.

Stejně tak nedokáže popsat klíč, podle kterého mixuje přihlášené rodiny k sobě. Říká, že klíč neexistuje, že jen poslouchá svůj šestý smysl. Je možné tomu věřit, když se v jednom z posledních dílů podařilo poslat lesbičku k muži, kterému předchozí manželka utekla právě s lesbičkou? Tady bylo jasné, že emoce budou létat.

Vizitka: Jana Rezková se narodila v roce 1965. Při studiu gymnázia v roce 1983 dostala brigádu v Československé televizi a už zůstala. Od roku 1990 pracovala jako skriptka na volné noze. Posledních deset let je režisérkou, vedoucí projektu a kreativní producentkou v televizi Nova. Kromě pěti řad Výměny manželek, která je na obrazovce sedm let, režírovala pořady Milionový pár, SuperStar 3, Nevěsta pro milionáře, Dům snů. Je také režisérkou seriálu Ordinace v růžové zahradě. Je vdaná, ale s manželem už několik let nežije. Má dceru Janu (1987), která se také podílí na reality show Výměna manželek.

"Nebudete mi věřit, ale já jsem to opravdu nevěděla. Byla to náhoda, neuvedli informace o svých předchozích vztazích v žádném dotazníku. Vyšlo to najevo, až když jeho žena odjela do druhé rodiny a zjistila, že se vyměnila s lesbičkou. Odtáhla mě stranou a říká: To bude průšvih. Ale asi to tak mělo být. To je ten můj šestý smysl," směje se režisérka.

Samozřejmě že platí, že největší sledovanost mají díly, kde propukají ty nejprudší hádky, létají ostrá slova. Diváci se v tu chvíli baví a zároveň si říkají: "Díky bohu za to, jak to máme doma my."

Reality show, která je na obrazovkách sedm let, je pořád baví. Poslední díly sledovalo kolem milionu lidí. "Výměna manželek je fenomén. Čech je voyer a baví ho koukat do jiných domácností, sledovat, jak to jinde nefunguje," říká režisérka.

Výměnu manželek lze podle ní brát jako zprávu o stavu českých manželství. Natáčí se sedm let, štáb projel tisíce různých rodin včetně těch, které se do pořadu nakonec nedostaly.

A všímá si samozřejmě problémů, které v manželstvích panují. Nejčastěji je to chabá komunikace. "Nerozumím tomu, o čem ti lidé ve vztahu mluví. Řeší zřejmě jen provozní věci: kdo odvede děti z družiny, kdo vynese smetí a že je třeba koupit pračku," dodává Jana Rezková.