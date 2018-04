Profesor onkologie Pavel Klener: Falešné naděje pacientům nedávám

V poslední době se o rakovině hodně píše právě v souvislosti s onkologickým onemocněním Karla Gotta. Zvyšuje nemoc někoho takto populárního zájem lidí o prevenci?

Částečně ano, protože Karel Gott má velkou publicitu. Píše se nejen o samotném stavu pacienta, ale také o dané nemoci, dělají se rozhovory s ošetřujícími lékaři i o obecnější problematice. Povědomí o nemoci se tak určitě zvýší. A v menší míře roste také zájem o preventivní vyšetření.

Je právě nedostatečná prevence to, co trápí onkology nejvíce? Kdyby se nádory odhalily včas, byly by schopni je všechny vyléčit?

Když pacient přijde včas, šance na jeho vyléčení je mnohem větší. Zároveň je léčba počínajícího nádorového onemocnění lacinější a méně náročná pro samotného pacienta. Dnes umíme léčit i nemoci, které jsou pokročilé, metastazující. Jenže léčba pak předpokládá agresivní terapii, která je provázena celou řadou nepříjemných, nežádoucích účinků. Ty bereme jako daň za to potenciální vyléčení.

Co tedy čeká pacienta, kterému bylo úspěšně vyléčeno onkologické onemocnění?

Pacient se musí zaměřit na varovné příznaky a podstupovat laboratorní vyšetření, která mohou včas odhalit případný návrat nádorového onemocnění. Je nutné s tím počítat a my lékaři nemůžeme dávat falešné naděje, proto jsem se takto vyjádřil i k onemocnění Karla Gotta. On pak někde říkal, že jsem ho svým vyjádřením zklamal, ale recidiva je poměrně častá u všech nádorových onemocnění, a proto je dobré ji brát v úvahu.

Lze nějak statisticky říci, u jakých typů rakoviny je její návrat nejčastější?

Netroufl bych si to statisticky odhadnout, riziko, že se nemoc znovu objeví, je u každého nádoru jiné. Aby se recidivám zabránilo, tak se u řady nádorových onemocnění změnila taktika po vyléčení. Po skončení radioterapie se u některých pacientů užívá jistý druh chemoterapie, která je na rozdíl od operační léčby a ozáření metodou, jež působí systémově. A každé onkologické onemocnění se musí považovat za systémové, protože není vyloučeno, že se trs nádorových buněk usadí jinde. Chemoterapie zničí tyto rozptýlené nádorové buňky, takzvanou zbytkovou nemoc.