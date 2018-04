Onkolog: Nemoc prozradí zvětšená uzlina, u Karla Gotta to byla ta břišní

Co je ne-Hodgkinův lymfom?

Ne-Hodgkinův lymfom je nádor, který vychází primárně z uzlin. Je to druh zhoubného nádoru, kterému se neříká rakovina, je to lymfom. Dělí se na celou řadu různých nádorů. Základní rozdělení je Hodgkinův lymfom a ne-Hodgkinovy lymfomy. A aby to nebylo jednoduché, tak ty ne-Hodgkinovy lymfomy se dělí zase na řadu podskupin, takže je to poměrně složité. Jestliže přesně nevíme, kdo jaký ten lymfom přesně má, tak se velmi těžce hovoří o tom, jaká bude léčba, nebo jaká bude prognóza.

Kdo nejčastěji onemocní ne-Hodgkinovým lymfomem?

Jsou to dvě takové vlny: mladší lidé a pak starší pacienti, mezi něž patří i zpěvák Karel Gott. Není to vzácný nádor ve smyslu, že bychom byli překvapeni, když ho vidíme, ale na druhou stranu to není tak časté jako třeba rakovina plic nebo rakovina prsu.

Můžete popsat příznaky? Jak to nemocný pozná?

Obecně se příznaky projevují tak, že se můžou někde zvětšit uzliny, ať už periferní (ty, co si může pacient sám nahmatat), nebo někde v orgánech. U Karla Gotta se pravděpodobně zvětšily uzliny v břiše, což mu patrně způsobilo nějaké problémy, a proto ho operovali. Dále pacienti mívají lehce zvýšené teploty, mohou hubnout a jsou hodně unavení. Jsou to velmi nespecifické příznaky, které mohou signalizovat i řadu jiných chorob.

Jak lékaři tuto nemoc odhalí? Z jakých vyšetření?

Nemoc se dá odhalit až v případě, že se někde po těle objeví uzliny, které nějakým způsobem zlobí. Pacient si například nahmatá bulku při holení na krku, nebo začne být dušný, protože má problém s uzlinami v dutině hrudní. Z vyšetření krve se nemoc neodhalí. Správnou diagnózu lze v případě lymfomů stanovit jen na základě histologického vyšetření vzorku tkáně.

Je rozdíl mezi léčbou mladších a starších pacientů?

Nemoc se léčí chemoterapií a biologickou léčbou. Samozřejmě jsou i nové možnosti. Nebudu jmenovat konkrétní léky, ale v posledních letech je mnoho nových možností, takže se léčba posunula hodně dopředu. Rozdíl mezi léčbou mladých a starší lidí v principu není.

Jaká je úspěšnost léčby?

O úspěšnosti léčby se nedá hovořit. Je to různé, podle toho, o jaký druh ne-Hodgkinova lymfomu se jedná. A v případě pana Gotta nevím, o jaký druh jde, takže to vůbec nejde říct. Je to prostě druh od druhu.

Je možné se proti vzniku choroby nějak bránit?

Rizikové faktory u tohoto nádoru nevíme. Samozřejmě u některých nádorů víme, že hraje určitou roli dědičnost, ale tady nevíme. Tudíž ani žádná prevence proti tomuto onemocnění není.