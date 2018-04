Lenka Hornová: Otěhotněla jsem při rozchodu, dítě jsem neplánovala

VIZITKA Lenka Hornová (47) Narodila v Praze. Po studiu střední ekonomické školy absolvovala večerní žurnalistickou školu.



Pracovala jako zprávařka v rádiu Bonton a moderovala magazín pro mládež v České televizi. V únoru 1994 se poprvé objevila na obrazovce TV Nova, moderovala úplně první Snídani s Novou. Později se podílela na mnoha dalších projektech: Občanské judo, Prásk, XXL, To nevymyslíš, Druhá šance.



Kvůli neúspěchu reality show Big Brother se v roce 2005 stáhla z obrazovky, na placené dovolené však vydržela jen chvíli. Začala psát scénáře seriálu Ulice.



Je producentkou několika seriálů: Ordinace v růžové zahradě, Gympl s ručením omezeným, Doktoři z Počátků.



Z prvního manželství má třiadvacetiletého syna Michaela. V roce 2010 se po patnáctileté známosti vdala za režiséra Libora Kodada, s nímž má šestiletou dceru Lauru.



"Nevstávala jsem z postele, neotvírala internet, nepouštěla televizi, nebrala jsem telefony a jen jsem doma fňukala," vzpomíná dnes. Netrvalo ale dlouho a na Novu se vrátila. Psala scénáře pro Ulici, dnes je producentkou seriálů Gympl, Ordinace a nejnověji má na starosti Doktory z Počátků. A také je matkou šestileté Laury, která je na světě jen díky velké náhodě. Její rodiče se zrovna v době jejího početí rozcházeli. Partner Lenky Hornové odešel, pak se zase vrátil…



Co se stalo?

Byli jsme spolu deset let a on zřejmě cítil dlouhodobou nespokojenost. Nejdřív jsem si toho nevšimla, protože jsem měla moc práce, a pak jsem si zase nevšimla, protože jsem byla z problémů v práci na dně. A pak už bylo pozdě.

Odešel ze dne na den?

Byla to půlroční agonie – věděla jsem, že je něco špatně, ale nemohla jsem přijít na to co. Skončilo to klasickou situací: vlezla jsem mu do mobilu a bylo jasno.

Máte malé dítě, to znamená, že se vrátil?

Přišel a řekl, že to byla chyba. Nejen jeho, od začátku jsem věděla, že jsem na tom měla značný podíl. Nechovala jsem se ideálně a on byl dlouho trpělivý. Pak to přeteklo, což se může stát a je to odpustitelné. Přesto jsem odpustit nemohla. Milovala jsem ho a zároveň nenáviděla za to, co mi provedl. Chtěla jsem to definitivně ukončit, ale pořád jsem to oddalovala a říkala si – až to bude míň bolet.

Čtěte v pondělí Velký rozhovor s Lenkou Hornovou čtěte v pondělním magazínu Ona Dnes.

Když jste pak otěhotněla, vyděsilo vás to?

Totálně! Otěhotněla jsem totiž na naší rozlučkové dovolené. Už se opravdu schylovalo k tomu, že se s Liborem rozejdu. V té chvíli mě pozval na dovolenou a já jsem jela s tím, že mu to tam řeknu. Umanula jsem si, že se rozejdeme důstojně. Tak jsme to udělali opravdu důstojně! (smích)

Dítě jste do té doby nechtěla?

Byla to jedna z věcí, v nichž jsme si nerozuměli – on chtěl, já ne. Jedno jsem měla a byla jsem ráda, že Michalovi už v té době bylo šestnáct a já jsem to měla za sebou. Ani na vteřinu by mě nenapadlo, že bych chtěla další dítě.

Když jste zjistila, že právě to se stalo, co se vám odehrávalo v hlavě?

První myšlenka byla, že je mi čtyřicet a dítě, které jsem nechtěla, teď čekám s chlapem, s nímž se rozcházím. Fakt bomba. To řešení bylo úplně jasné, proto jsem mu o dítěti neřekla, o mém konečném řešení se neměl dozvědět. Taky jsem byla smířená s tím, že když tohle udělám, Libora navždy ztratím, protože on bude dítě dříve či později chtít. Ale pak jsem se jednoho rána vzbudila, a doteď nevím proč – měla jsem křišťálově jasno v tom, že to dítě chci. Bez ohledu na to, jak to dopadne s Liborem.