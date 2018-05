Dýchání ústy i dumlání prstů nejvíce poškozují vývoj chrupu, říká lékař

Jde u nápravy křivých zubů víc o estetiku nebo o zdraví?

Motivačním faktorem bývá estetický problém. Zároveň jde ale o velké zlepšení kvality života pacientů, protože ortodontická léčba komplexně upravuje také skus a funkci chrupu. Vyrovnání velmi stěsnaných zubů má pozitivní vliv i na jejich čištění, rovné zuby se čistí lépe a snadněji. Jednoznačný zdravotní aspekt má terapie závažných skeletálních vad nebo u pacientů se syndromem spánkové apnoe, kde dochází ve spolupráci s čelistními chirurgy k úpravě polohy čelistí.

Jaké návyky škodí správnému vývoji dětských zubů?

Mezi zlozvyky, které nejvíce negativně ovlivňují vývoj chrupu a čelistí patří dumlání prstů, vkládání rtů nebo dýchání ústy. Maminkami diskutovaný dudlík je menší problém, než když dítě nahradí dudlík třeba palcem. S jakýmkoli dumláním by však dítě mělo přestat do čtyř let věku. Nejhorší zlozvyk je špatná ústní hygiena umocněná konzumací sladkých jídel a nápojů.

Co když se rostoucí trvalé zuby tlačí na nevypadnuté mléčné a působí křivě?

To, že se rostoucí stálé zuby tlačí na dočasné zuby, je normální. Samozřejmě za předpokladu, že se nástupce tlačí skrz svého předchůdce a ten mu přirozeně uvolňuje místo. Může se ale stát, že stálý zub má primárně odchylnou polohu a prořezává mimo zub dočasný, čímž se dostává mimo zubní řadu. Problémem je i to, když stálý zub vytlačuje nejen svého předchůdce, ale i zub sousední. Nasvědčuje to nepoměru mezi velikostí zubů a čelistí.

Provází začátek nošení rovnátek nějaké nepohodlí?

Určitý diskomfort je vždy, a to především bezprostředně po nasazení rovnátek. Zuby mohou být trochu citlivé, zejména na skus, rty a tváře mohou být od rovnátek zpočátku otlačené. Rovnátka mohou také na přechodnou dobu ovlivnit řeč. Většina potíží ale odezní do několika dnů, maximálně do týdne. A určité omezení je i ve stravě.

Proč ve stravě?

Změny v jídelníčku souvisí s používáním fixních rovnátek. Aby se nepoškodila, radíme pacientům vyhýbat se konzumaci tvrdých jídel. Stejně tak nedoporučujeme sladká a lepivá jídla, která se z rovnátek obtížně odstraňují.