Na Vánoce si dám raději lososa, říká lékařka Cajthamlová

Bude u vás na Štědrý večer klasický kapr v trojobalu, nebo dáte přednost jiné rybě?

Od mládí mi kapr přišel jako ryba „bahňák“. Nechutnal mi. Miluji lososový steak, tak si ho ráda dám i o Vánocích. Výhodný je i z hlediska výživového. Kromě toho, že obsahuje vitamin E, je ve 100 gramech masa přibližně 20 gramů bílkovin a 3,5 gramu tuků. Stejné množství kapra obsahuje méně bílkovin (18,2 gramu), podstatně více tuků (12,1 gramu) a vitaminy žádné.

Přesto na většině štědrovečerních tabulích bude nejspíš právě kapr. Existuje nějaká dietní úprava k tradiční smažené verzi?

Třeba kapr na česneku nasucho pečený v troubě, nebo tradiční štědrovečerní „kapr načerno“, tedy dušený se zeleninou, kořením a s cibulí. Do omáčky se přidá cukr, později i mandle, rozinky, švestky a zahušťuje se perníkem. Podával se se šiškami nebo knedlíkem. Další variantou je kapr „namodro“. Ten se zase vaří s divokým kořením (bobkový list, nové koření, pepř), tymiánem, s kořenovou zeleninou (mrkev, celer, petržel) a cibulí. Na závěr se zalévá svařeným octem s cukrem, což způsobí jeho modrou barvu.

Co je na kaprovi nejzdravější? Má se například zbavovat kůže? A co mlíčí a jikry používané na polévku?

Kůže kapra je jeho nejchutnější, ale také nejtučnější část. Mlíčí a jikry se dávají do polévky proto, že maso kapra nedává vývaru dostatečně silnou chuť. Samčí mlíčí je výživově „chudé“, má jen zhruba 4 gramy bílkovin a 0,5 gramu tuku. Samičí jikry jsou naopak velmi syté a chuťově výrazné, ve 100 gramech je 22 g bílkovin a 6 gramů tuků. Srovnatelné jsou s jikrami lososa (30 g bílkovin/9 g tuků). Při odstraňování vnitřností z kapra je však nutné dát pozor na žlučník, protože žluč veškeré maso i jikry chuťově zcela znehodnotí. Preventivně je proto dobré namočit vykuchané maso, jikry i mlíčí do mléka, které případné stopy žluči absorbuje a nezhořkne. Jinak je kapr jako ryba býložravá tučnější než dravé ryby (pstruh, štika) a má tedy menší poměr bílkovin a tuků.