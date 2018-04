Učením si prodlužuju pocit mládí, říká herečka Jitka Ježková

Vizitka: Jitka Ježková (33) se narodila v Praze. Vystudovala Konzervatoř v Praze a teorii kultury na Filozofické fakultě UK. Už na konzervatoři začala dabovat a hrát. Například v seriálu Nováci, později v seriálech Nemocnice na kraji města, Proč bychom se netopili, v Expozituře. Ve filmu se objevila v Báječných letech pod psa, Početí mého mladšího bratra, Po hlavě.. do prdele, Tady hlídám já. V divadle hraje v Činoherním klubu, v Divadle v Řeznické a v Divadle Palace. Věnuje se především dabingu, v roce 2004 za něj získala Cenu Františka Filipovského. Je vdaná, má tříletou dceru Elišku.

"Tyhle dva obory se vším souvisí a já jsem matiku měla naposledy ve třinácti. Fyzika mě fascinuje," říká herečka s tím, že si začala kupovat knížky, které se fyzikou zabývají.

"Ovšem i v těch populárních se sem tam objeví matematický vzoreček, no a to jsem v koncích. Takže jsem si pořídila shrnutí fyziky pro střední školy, ale i tam jsem se po chvíli přestala chytat, tak to vypadá, že si budu muset zopakovat základku," dodává Jitka Ježková.

Na seznamu má ještě také tenis, šachy, lépe zvládnout golf, kraul a znak. Další plavecké styly raději zkoušet nebude. "Moje máma do čtrnácti profesionálně plavala, dokonce byla v přípravce na olympiádu v Mnichově, ale kvůli alergii musela skončit," vypráví.

"A pro mě je nepochopitelné, že mě rodiče sice naučili plavat, ale žádné styly. Když jsem maminku k jejím padesátinám vzala do Egypta, chtěla jsem se v hotelovém bazénu něco naučit, ale když viděla moje snažení, v záchvatu smíchu mi sdělila, že to necháme až na doma a nejdříve koupíme destičku na plavání pro děti. Nejsem zrovna sportovní talent," přiznává Jitka Ježková.

Na otázku, proč si seznam sepsala, říká: "Baví mě se něco nového učit. Asi před sebou potřebuju mít pořád nějaký cíl. Ve své profesi jsem závislá na jiných, kdežto tohle mám ve svých rukou. A možná si tím také prodlužuji pocit mládí," přiznává herečka, která kromě pražské konzervatoře vystudovala teorii kultury na Filozofické fakultě UK.

Jitka Ježková se kromě hraní věnuje hlavně dabingu. Výhradně namlouvá do češtiny Kate Winslet. "Dobrý dabing je ten, který je co nejvíce podobný originálu. Samozřejmě musíte respektovat český jazyk, musíte mít českou intonaci, což se ne vždy děje."

Dnes podle ní občas slyšíte americkou dikci. "Což je samozřejmě špatně a na vině je to, že se z dabingu stala šílená továrna. Všechno se dělá příliš rychle, vy jste ve studiu, musíte pracovat pod velkým časovým tlakem a snadno se stane, že chytnete americkou intonaci podle originálu," popisuje Jitka Ježková, jak se pozná dobrý dabing od špatného.