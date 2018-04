Tátu jsem nestihla poznat, vzpomíná na herce Jana Faltýnka jeho dcera

Vizitka Jana Malá (35) se narodila v Teplicích. Vystudovala Pražskou konzervatoř. V letech 1998 až 2002 působila v Divadle J. K. Tyla v Plzni. Hostovala v Národním divadle, kde získala hlavní roli Vanilky v Dobře placené procházce Jiřího Suchého a Jiřího Šlitra. Od roku 2002 je členkou souboru Divadla na Vinohradech. Nyní hraje i v představení Já, Francois Villon v Divadle Na Jezerce. Zahrála si v seriálech Zdivočelá země, Ordinace v růžové zahradě, ve filmu Non Plus Ultras. Je podruhé vdaná, s producentem Lukášem Malým mají syna Maxmiliána (3).



"Když jsem chodila do školky, tak jsem dětem vykládala, že můj tatínek umřel ve válce. Vůbec nevím, kde jsem to vzala, ale v tu chvíli mámě došlo, že by mi měla říct, jak to vlastně je," vzpomíná Jana Malá na období, kdy se dozvěděla, kdo je její otec.

Jan Faltýnek, známý například jako taxikář z komedie S tebou mě baví svět, byl v té době ženatý a měl už syna. "On k nám občas chodil, vybavuju si ho, ale když jsem začala brát rozum, tak to pro něj bylo asi složitější a návštěvy přestaly. Navíc už byl v té době hodně nemocný a myslím, že ten vztah s maminkou nakonec ukončili," říká Jana Malá.

Zatímco s tátou se nevídala, často byla u jeho matky, své babičky, Míly Janů. "Když jsem vyrostla, toužila jsem se s tátou potkat. Babička to nakonec všechno domluvila, měl přijít na mé absolventské představení, jenže to už byl hodně nemocný a pár dnů před tím zemřel," přiznává Jana Malá, která se také vydala na hereckou dráhu.

Před lety uspěla například v náročném konkurzu jazzové opery Dobře placená procházka, která se hrála pod vedením Miloše Formana v Národním divadle.

"Byl úžasný, bála jsem se, jak se bude chovat. Klidně by si mohl hrát na velkého pana režiséra, který nepřipustí názor ostatních, ale nic takového se nekonalo," říká herečka.

"Je to bezvadný režisér s čuchem na lidi, i když z divadla byl trochu nešťastný. Ve filmu je zvyklý, že když udělá záběr, tak už takový zůstane, v divadle se všechno mění," vzpomíná na spolupráci s Milošem Formanem, s nímž je stále v kontaktu.

"Ale vídáme se málo, do Česka už tolik nejezdí. Jeho syn Matěj Forman mi to vysvětlil. Řekl: Víš, táta chce ve svém věku dělat už jen věci, které ho baví, což znamená, že spí a hraje mariáš," směje se Jana Malá.