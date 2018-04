První dáma Ivana Zemanová: velká role, žádný příjem

Očekává se, že bude stát denně reprezentovat na nejrůznějších společenských akcích, že bude odpovídat na hory dopisů a zapojí se do charity.

Přitom nepobírá žádný plat a sama si musí hradit sociální a zdravotní pojištění. Takové je postavení první dámy v Česku. Stát jí neplatí dokonce ani náklady na reprezentaci - oděvy, kadeřníky a podobně.

Nestěžuje si však, dříve to bývalo mnohem obtížnější. "Je zásluhou Dagmar Havlové, že už je na Hradě pro prezidentovu manželku vyčleněn úřad. Například v Rakousku první dáma žádné zázemí nemá, dokonce nemá ani ochranku," říká.

Prezidentova žena má díky Dagmar Havlové nyní například nárok na proplacení služebních cest a na doprovod při těchto cestách. Jinak jí stát neplatí nic.

Dagmar Havlová macešský postoj státu kdysi kritizovala a žádala, aby vedle povinností měla manželka prezidenta i svá práva.

"Když někam jezdila Olga Havlová, hradila náklady její nadace. Paní Dagmar nic takového neměla, takže chtěla, aby jí servis při cestách, například tlumočníky, hotel a podobně, platila prezidentská kancelář. A bývalý kancléř Ivan Medek se to zdráhal proplácet. Ona si postěžovala ve vašich novinách a strhla se mela," vzpomíná na událost starou šestnáct let tehdejší mluvčí prezidenta Ladislav Špaček. Požadavek Havlové tehdy spustil kritiku, ale částečně uspěla.

Zemanová nic nežádá, jen popisuje současný stav. "Je to podobné jako u manželek velvyslanců. U nich je to o to podivnější, že jim stát zakazuje pracovat, takže jsou finančně závislé na svém muži jako já," uvedla první dáma. Přímo v zákoně sice zákaz práce pro ženy diplomatů není, ale je to nepsané pravidlo. "Není zvykem, že by pracovaly, ostatně to předpokládá i Vídeňská úmluva," říká mluvčí ministerstva zahraničí Johana Grohová.

Zdravotní i sociální pojištění, šaty a podobně hradí Ivana Zemanová z platu svého manžela. "Je to jeho poměrně výrazná část," říká.

Osobně si přitom nedokáže představit, že by si první dáma mohla ponechat své civilní zaměstnání.

Do svých prvních dam neinvestují ani okolní státy. A není to jen výše zmíněné Rakousko, kde manželka prezidenta smí využívat pracovníky prezidentské kanceláře jen při oficiálních cestách, a když se na ni někdo obrátí o radu. Sekretářka a tajemnice, které jsou k ruce manželce slovenského prezidenta Silvii Gašparovičové, jí také nepatří. "Oficiálně jsme zaměstnankyněmi pana prezidenta," vysvětlila sekretářka slovenské první dámy Andrea Mihalová.

Zemanová v otevřeném rozhovoru mluví i o tom, jak vypadá běžný den její rodiny, kdo na Hradě vaří, co jí radí její maminka a také, zda si od ní prezident Miloš Zeman nechá do řízení státu mluvit. "Samozřejmě doma občas slýchám: Co si o tom myslíš? I o protichůdném názoru dokáže někdy přemýšlet," prozradila Zemanová.

