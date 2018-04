Ivana Zemanová: Obdivuji manželovu píli a rozhled, vadí mi jen kouření

Zastihli jsme vás v kadeřnictví. Jak často se necháváte česat?

Jednou za měsíc si zajdu na barvu a střih a mezitím, jak čas dovolí, i na foukanou. V dnešní uspěchané době, by si takový relax zasloužila každá žena.

Svěřujete se častěji kadeřnici, nebo kosmetičce?

Přiznám se, že návštěvu kosmetiky trochu šidím, takže určitě častěji kadeřnici. Ale snažím se kupovat kvalitní kosmetické přípravky a pečuji o pleť doma.

Chystáte na Velikonoce změnu image, překvapení pro manžela?

Změnu image nespojuji s žádnými svátky. Jednou za čas si už přijdu okoukaná a musím změnit střih nebo alespoň barvu. Nedělám to pro manžela, ale spíš pro sebe. Takže žádnou velkou změnu teď nechystám, i když - kdybych si nechala udělat trvalou, mohla bych ho překvapit jako velikonoční beránek.

Troufla jste si v životě na nějaký extravagantní účes?

Na střední škole jsem často experimentovala s účesy i barvami. Asi největší extravagance byla v 16 letech. Nechala jsem si ostříhat asymetrický střih. Jednu stranu jsem měla hodně krátkou a tu druhou o dost delší. V té době to nebylo tolik obvyklé, takže jsem vzbuzovala dosti pozornosti. Chvíli se mi to líbilo, ale potom jsem to nechala zkrátit všechno stejně.

Máte oblíbenou módní značku, barvu a střih oblečení, o nichž víte, že vám sluší?

Módou jsem se nikdy moc ovlivňovat nenechala. Nejvíc dám na vlastní instinkt a hlavně se v tom musím cítit příjemně. Jednu dobu jsem hodně preferovala černou barvu, ale s věkem mám pocit, že se musím trochu rozjasnit, takže volím i barvy jako oranžová, červená, zelená... Střihy volím takové, aby zakryly mé nedostatky, mám ráda vrstvené oblečení. Nejraději nosím džíny, protože se k nim hodí téměř cokoliv. Ale občas jsem i ráda za dámu, a proto v mém šatníku nesmí chybět pár elegantních kousků.

Necháte si v oblékání poradit od odborníků, kamarádek, partnera nebo rodiny?

Radit si nechám od manžela nebo prodavaček. Přece jen cizí pohled je někdy lepší, než jak se vidíme sami. S kamarádkami po nákupech nechodím, to mě nikdy moc nebavilo.

Jaký máte plán na Velikonoce?

Tyhle svátky nikdy nepatřily k mým oblíbeným svátkům, asi je to tím zvykem vyšlehávání holek od kluků. Když mi bylo asi pět let, vycházelo velikonoční pondělí na můj svátek a já plakala u mamky v náručí, že chci dárek, a ne výprask. Tradičně slavíme jen v úzkém kruhu rodinném, vajíčka zdobím nejraději voskem anebo je celá barvím. Peču beránka i mazanec, k obědu bude kačena se zelím a knedlíkem. Vyšleháno od manžela určitě dostanu. Jednou si dokonce pletl pomlázku sám, ale od té doby ji raději kupuje. Dřív chodil na mrskut, teď už ale po koledě moc nechodí, většinou je bohužel v práci.

Když ne Velikonoce, jaké svátky má vaše rodina nejraději?

Určitě Vánoce, kdy dodržujeme tradice: každou adventní neděli zapálíme svíčku na věnci, pečeme cukroví, krájíme jablka... A samozřejmě nesmí chybět kapr a bramborový salát. Klasiku má manžel nejraději.

Do společnosti moc nechodíte, jste spíš rodinný typ?

Určitě jsem spíš rodinný typ, i když společnosti se rozhodně nevyhýbám. Ale abych se dobře bavila, musím mít kolem sebe lidi, které znám a mám ráda, což je rodina, příbuzní a přátelé. Jsem celkem trémista, takže když jsem někdy středem pozornosti, nedělá mi to dobře.

Přála jste si mít s mužem víc dětí?

Jsem vděčná za to, co mám, i za to, že jsme všichni zdraví a že se máme rádi.

Pomáhá vám manžel se starostmi o rodinu a domácnost?

Manžel mi pomáhá opravdu hodně. Naštěstí k tomu byl vedený už z domu, takže mu to nepřipadá nijak nepřirozené a já si toho velice vážím. Paní na úklid bych nechtěla, vadilo by mi, že se o mou domácnost stará někdo cizí.

Co na manželovi nejvíc obdivujete a v čem by se mohl naopak změnit?

Obdivuji na něm například jeho pracovitost, zodpovědnost, šikovnost, rozhled... Nejvíc mi imponuje to, jak nás má rád a že se nám věnuje na sto procent. Změnit by určitě mohl jeho ošklivý zlozvyk - kouření!

Jak spolu nejraději trávíte čas, jak si nejlépe odpočinete?

Společných koníčků příliš nemáme, ale i tady platí, že protiklady se přitahují. On je sportovně založený - já vůbec, on fotí - mě to nebaví, má rád válečné filmy - já romantiku. Ale i přesto máme už dvacet let krásné manželství. Volný čas nejraději trávíme společnými procházkami, výlety nebo návštěvou u známých. Nejlépe si asi odpočineme společným sledováním televize, u které vždycky usnu.

Jak jste prožívala prezidentské volby?

Asi jako každý, hlavně přes televizi a rádio. Překvapilo mě, jak moc lidi první přímá volba rozdělila. Vždycky jsem měla blíž k levici, takže má volba kandidáta byla celkem jasná.

Bavilo by vás věnovat se jen charitě?

Moje práce je zároveň i můj koníček. Takže i kdybychom se v penězích topili, úplně bez práce bych být nemohla. Charita je skvělá věc a obdivuji každého, kdo se jí věnuje, ale já si neumím představit, že bych nedělala to, co už téměř dvacet let.

Nepletou si vás lidé kvůli shodě jmen s první dámou České republiky?

Ne, ale po zvolení pana Zemana mi pár lidí gratulovalo k titulu první dámy.