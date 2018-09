Nedávejte dětem boty po sourozencích, ničíte jim nohy, varuje odbornice

Jak vzniká plochá noha?

Nejčastější příčinou bývá chronické přetěžování nohou. Faktorem, který jen těžko ovlivníme, je dědičnost či sklon k tzv. uvolněnosti vazů, například při celkové hypermobilitě těla, k níž mají sklony více ženy než muži. Větší elasticitu vazů mají také děti, to kvůli vyššímu podílu vody v těle. Plochá noha může být také jednou z fyziologických změn při graviditě.

U dětí je to jinak?

U dětí může za výskyt plochonoží předčasné a příliš časté nošení bot, například nošení bačkůrek po celý den, nazouvání botiček v době, kdy děti ještě nechodí, nebo špatně zvolená obuv v době růstu nožních kostí. Ploché nohy mohou také vznikat během růstu, kdy kost roste obecně rychleji a pomaleji sílící a rostoucí svaly nestíhají držet podélnou klenbu.

K léčbě plochých nohou se doporučují speciální vložky do bot. Stačí to?

Plochou nohu může vyléčit pouze cvičení. Klenby nohy jsou držené svaly a vazy, které vložka v botě nijak neposiluje, je jen doplňkem, berličkou. Používání kvalitních vložek do obuvi, zejména těch na statickou zátěž a sport, je důležité především v případě plochonoží druhého a třetího stupně. To nejpřirozenější a nejjednodušší, co pro své nohy může člověk preventivně udělat, je často chodit naboso po různorodém terénu.

Výdaje na obuv u školáků jsou vysoké. Je lepší dítěti koupit více párů bot, aby je střídalo, nebo stačí jedny až dvoje na příslušné roční období?

Z ekonomického hlediska bych rodinám doporučila jedny až dvoje boty na sezonu. Ani si neumím představit, že by dítě unosilo pět párů bot. Škoda vynaložených peněz a za sezonu boty nesešmajdá tak, že by si ničilo nohu. Horší může být dědění po sourozencích nebo od kamarádek. Předchozí dítě botu lehce obnosilo a to druhé nastoupí do sešlapané stélky a podrážky. Bude si měnit osy zatížení, což by mohlo vést ke změně tvaru kostí a vzniku vad nohou.