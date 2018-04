Veďte děti ke sportu, dělá z nich srdcaře, radí bývalý hokejista Bříza

Kdy by měly děti se sportem začít? A jak poznat, jaký sport je pro ně ten pravý?

Myslím si, že čím dřív začnou děti s pohybovou aktivitou, tím lépe. Samozřejmě nikdy není moc brzy ani pozdě. Ideální je začít kolem čtvrtého roku života, ale záleží na druhu sportu. Co se týká výběru, tak by si děti měly vyzkoušet více sportovních odvětví, aby měly šanci zjistit, co je baví. Zásadní je ale to, aby to dětem přinášelo jen radost a ne stres z výsledků.

Kdy jste začal aktivně sportovat vy?

Z fotbalové brány do té hokejové jsem přesedlal asi v jedenácti letech. Rozčilovalo mě, že nedoskočím na břevno velké brány, i když jsem si vycpával lyžařské rukavice po bráchovi, abych měl větší dosah. A obdivoval jsem tehdy Jirku Holečka v bráně hokejového národního týmu, to bylo rozhodující. Hodně dětí začíná kvůli svým vzorům.

Vy osobně jste hrál profesionálně hokej. Je hokej dobrá sportovní průprava pro děti?

Hokej je jeden z nejrychlejších sportů na světě a u nás v České republice skoro rodinné stříbro. Vychovává děti ke kamarádství a k životu ve skupině. Oproti jiným sportům je hokej především o obětavosti, odvaze a bojovnosti. Hokejisti zkrátka bývají hrdí chlapi, kteří se ani v životě nevzdávají.

A co hrdé ženy? Je hokej vhodný i pro dívky?

Pochopitelně. Sice není mezi dívkami o tento sport takový zájem jako například o gymnastiku, ale i u nás existují dívčí týmy a zájemkyň neustále přibývá. Většinou jsou mladé slečny součástí klasických chlapeckých týmů. Někteří z vás jistě už zaregistrovali ženský hokej na olympijských hrách, který se hraje na ZOH od Nagana.

Co konkrétně vám sport dal do života, jak vás zformoval?

Splnil se mi klukovský sen a živil jsem se činností, která mi byla i po celou dobu i koníčkem. Moje osobnost i chování je tím výrazně ovlivněno. Přinesl mi spoustu přátel, naučil mě přijímat rány a znovu se jim postavit, naučil mě být srdcařem a bojovníkem.

Jak vychovat profesionálního sportovce?

Každý rodič chce mít především zdravé a sebevědomé dítě. Přeje si, aby se o sebe v životě dokázalo postarat a bylo úspěšné v kterémkoliv oboru. Profesionálním sportovcem se stane jen malá špička pyramidy všech dětí. Je to hodně složitá cesta. Musíte mít předpoklady, píli, ale mnohdy i štěstí.

Jak jsou na tom se sportováním české děti?

České děti jsou bohužel čím dál víc obézní. Podle statistik postihuje nadváha dvacet až třicet procent z nich a až tři čtvrtiny českých dětí si nenajdou ani hodinu denně na sport. Ve věku mezi patnácti a osmnácti dokonce trpí nadváhou takřka polovina dětí. V posledních dvaceti letech naše společnost opomíjela fakt, že podpora sportu je investicí do zdraví každého dítěte i dospělého občana.

Jaké sporty mají české děti nejraději?

Všeobecně mezi neoblíbenější dětské sporty patří fotbal, atletika, florbal a plavání. Nabídka sportů je ale o poznání širší a děti samy netuší, čemu všemu by se mohly věnovat. V tomhle směru musí pomoci rodiče a přivést malé šampiony do různých sportovních klubů. Jako výborná pomůcka jim může sloužit například kampaň Měsíc náboru do sportovních klubů či Týden sportu zdarma, kde si děti vše vyzkoušejí na vlastní kůži. Letos v ní bylo v Praze zapojeno více než 220 klubů a ostatní regiony tento projekt začínají také přebírat.

Dalo by se ale říct, že u nás sportují všechny děti – tedy alespoň ve škole. Jaká je podle vás kvalita školského sportu v Česku?

Otázka sportu na školách je velice individuální a záleží především na učitelích a konkrétních podmínkách, které mají k dispozici. Pořád platí, že nadšený tělocvikář dokáže zázraky. Základním bolestným problémem je ale fakt, že nám chybí třetí hodina tělocviku. A minusem bývá také přístup části rodičů i studentů, kteří hodiny tělocviku berou jako nutné zlo a omlouvají se z něj, jak jen to jde. Pokud ale děti navštěvují školu s rozšířenou sportovní výukou, její kvalita je většinou velmi dobrá.

